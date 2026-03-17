Descubre las tres mejores tapas de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La séptima edición del Concurso a la Mejor Tapa de León 2026 ha concluido con un rotundo éxito de participación y ventas. Tras dos semanas de intensa actividad gastronómica, del 27 de febrero al 15 de marzo, 22 establecimientos hosteleros (tres más que en la edición anterior) ofrecieron sus propuestas más creativas, logrando vender un total de 17.360 tapas, lo que supone un incremento de 1.200 unidades respecto a 2025.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, junto a responsables de la Asociación Hostelería de León, dio a conocer los ganadores en un acto celebrado tras el cierre del certamen.

Escudero resaltó el impacto positivo de esta cita en la ciudad, que se ha consolidado como un referente turístico y gastronómico, impulsando una mayor calidad, variedad y creatividad en los pinchos leoneses.

Ganadores de la VII edición:

1º puesto – Mejor Tapa de León: «Pincho de tortilla» del establecimiento Delirios y Tapas.

2º puesto: «Helado caliente con cosas» de Rua Nova.

3º puesto: «La McKroket» elaborada por El Calecho.

Este concurso, organizado por la Asociación Hostelería de León con la colaboración del Ayuntamiento de León, ha vuelto a demostrar el gran potencial de la hostelería local y su capacidad para atraer tanto a vecinos como a visitantes en torno a la cultura del tapeo.