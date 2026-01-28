Las dos tapas de León que han conquistado TikTok y convertido a Cocituber en su mayor fan

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No es la primera vez que ocurre. Lo que aquí se vive con normalidad (el tapeo sin prisas, el pincho que acompaña la caña, la barra llena a mediodía) despierta asombro cuando alguien de fuera lo descubre por primera vez. Esta vez ha sido Cocituber, uno de los creadores de contenido gastronómico más seguidos en TikTok, quien ha puesto el foco en dos tapas que para los leoneses no necesitan presentación: la morcilla a la plancha y el chorizo picante.

«Estoy en el Barrio Húmedo, donde seguramente me vaya a comer la mejor morcilla de León», dice en tono entre divertido y rendido, consciente de que está a punto de probar algo serio. Su vídeo ha sumado miles de visualizaciones y ha vuelto a poner en el mapa digital dos tapas bien conocidas por cualquiera que haya salido de vinos por León.

Una morcilla que no necesita presentación

La tapa aparece en pantalla tal como la conocemos: a la plancha, sobre pan caliente, sin adornos ni pretensiones. Cocituber la mira, la prueba y no tarda en reaccionar.

«Mira qué morcilla más increíble. Pica bastante. Es la mejor que he probado estos días en León»

Lo dice alguien que lleva tiempo recorriendo locales por toda España, y que en este punto reconoce sin ambages lo que cualquier leonés de barrio sabe desde siempre: que aquí la morcilla no es un producto más, sino una institución. «La hostia, la verdad»

Con esa frase corta, resume lo que muchos piensan cada vez que la recomiendan a alguien de fuera. No necesita reinterpretaciones. Solo plancha, pan y ese picante que se queda contigo.

Chorizo picante: contundencia sin literatura

La otra mitad del fenómeno es el chorizo, el de siempre, el que acompaña la bebida sin necesidad de que lo pidas. Cocituber lo recibe con entusiasmo y lo define sin rodeos: «El famoso pincho de chorizo picante... Cojonudo»

No hace falta decir mucho más. Sabor potente, textura jugosa, boca caliente y ganas de seguir pidiendo. Que ahora sea viral no sorprende: lo raro es que no lo haya sido antes.

Lo que ha conseguido este vídeo no es descubrir nada nuevo, sino confirmar lo que León ya sabe: que en sus barras se come mejor que en muchos menús degustación de moda.

«Viva León», remarca el influencer al final del vídeo.