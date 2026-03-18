Las obras tratan de frenar la enésima ruina de la 120 en León

Publicado por L. U. León Creado: Actualizado:

La N-120 arrastra tantas batallas en León que pierde la cuenta en mitad de esa guerra contra la sobre explotación de la carretera. La nueva, el nuevo frente, forma parte también de la pelea constante contra la ruina del firme, saturado de tráfico, presionado por las inclemencias y un poco por el abandono institucional. Puede que no haya otro vial de la red principal en la provincia leonesa que acumule más revoques; y, sin embargo, nunca son suficientes para enmendar las deficiencias. Hay una brigada de obras que ha comenzado esta semana en dar respuesta al deterioro de la firma, que ha trasladado desde las primeras semanas del invierno un inventario interminable de quejas, daños y averías en los vehículos a causa de los baches y el colapso del asfalto. Se acomete la renovación del piso de uno de los puntos más conflictivos de este tramo del corredor del Camino de Santiago que aglutina toda la proyección de desarrollo de la provincia leonesa. Por la cohesión interior de León se viaja desde hace dos meses con medidas cautelares, paliativos, en limitaciones de velocidad de setenta y sesenta por hora porque los baches no dan más de sí; por la cohesión interior de León se armaron retenciones a las puertas de los talleres con ruedas reventadas porque el invierno y la desinversión se encontraron en la misma carretera junto a medias de treinta mil usuarios que eligen ese susto o el peaje. Las correcciones a la ruina de la N-120 están estos días a la altura del segundo punto más conflictivo del tramo leonés, la rotonda de Hospital de Órbigo, zona de fricción por el paso de camiones que sustentan negocio en este enclave industrial estratégico en la provincia.