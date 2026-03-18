La ULE, la tercera de las cuatro de CyL en los rankings internacionales

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Pleno del Consejo de Cuentas, con su presidente a la cabeza, el leonés Mario Amilivia, se reunió ayer en la Universidad de Salamanca para aprobar el informe Análisis de las actuaciones llevadas a cabo por las Universidades Públicas de Castilla y León para su posicionamiento en los rankings internacionales, que eb breve se remitirá a las Cortes. Se trata de una auditoría de gestión, pionera en España, que analiza la información desde 2012 a la actualidad de los tres tipos de rankings seleccionados: globales generalistas; bibliométricos o de investigación; y por materias, ramas y disciplinas de las cuatro universidades públicas.

La Universidad de León ocupa la tercera posición: de los cuatro rankings globales generalistas y los tres de investigación analizados en los últimos ejercicios figura en cinco. Además, ocupa el tercer puesto en el análisis de los seis rankings por materias, ramas y disciplinas. El primer lugar lo ocupa Salamanca, después Valladolid y cierra la Universidad de Burgos.

León presenta un balance global moderadamente positivo en su posicionamiento en rankings bibliométricos y por áreas, aunque con una presencia más limitada y reciente en rankings globales. Cada universidad ha optado por un modelo diferenciado respecto de la creación de unidades o estructuras administrativas para los rankings universitarios. En las cuatro se realiza captación, validación y envío de información a las empresas e instituciones de rankings, así como coordinación de los servicios universitarios para la generación de la información que estas necesitan y un seguimiento y análisis de resultados. Mientras la USAL y la UBU contemplan explícitamente esta función en las normas de creación de sus unidades responsables, la UVA no lo establece con claridad y la ULE carece de una disposición al respecto. A pesar de esta disparidad, las cuatro elaboran propuestas de mejora y las comunican a los órganos responsables funcionales o a los órganos colegiados. León carece de planes estratégicos disponibles objetivos, ejes, medidas y actuaciones orientadas explícitamente a mejorar el posicionamiento en los rankings universitarios —sólo lo contempla Valladolid— y todas, salvo Salamanca, definen indicadores alineados con los factores que son valorados por los rankings, pero una conexión. León no diseñan actuaciones específicas, sólo implementa políticas generales en docencia, investigación, internacionalización, transferencia y empleabilidad, cuyo impacto en rankings se considera un efecto colateral natural de la mejora institucional.

Entre la docena de recomendaciones presentadas por el Consejo de Cuentas está, con carácter general, que las universidades deberían modificar la dependencia funcional de las unidades, servicios o estructuras administrativas responsables en la actualidad del análisis, evaluación y seguimiento del posicionamiento institucional en los rankings universitarios, estableciendo su adscripción directa al consejo de gobierno. Además, en la creación de unidades vinculadas a los rankings deberían delimitarse con mayor precisión funciones como la elaboración de un informe anual de todos los rankings o la formulación de propuestas de mejora en base a los resultados alcanzados.