La ULE aborda la inversión en mercados más allá de los conocidos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León ha acogido la jornada ‘Finanzas y Geopolítica: estrategias de inversión’, centrada en el análisis del nuevo contexto económico internacional y su influencia en la toma de decisiones financieras.

La sesión ha contado con la participación de Mario Rappanello, experto vinculado a Banco Mediolanum, quien ha destacado que la geopolítica se ha convertido en un elemento clave para definir las estrategias de inversión, especialmente en un escenario global marcado por la volatilidad y la incertidumbre.

Durante su intervención, Rappanello ha subrayado la necesidad de superar la tendencia a concentrar las inversiones en mercados conocidos y apostar por una visión global que permita aprovechar las oportunidades del crecimiento económico mundial. En este sentido, ha incidido en la importancia de diversificar los activos y adaptar las decisiones de inversión a los objetivos y perfil de riesgo de cada inversor.

Asimismo, el experto ha destacado el valor del asesoramiento financiero profesional para evitar decisiones condicionadas por factores emocionales y actuar con coherencia en los mercados, así como la conveniencia de mantener una perspectiva a largo plazo para obtener mejores resultados.

La jornada ha permitido reflexionar sobre los retos que plantea el actual contexto internacional y sobre la necesidad de integrar variables geopolíticas en la planificación financiera.