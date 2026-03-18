El Ayuntamiento de León y la Escuela de Idiomas plantarán 60 árboles junto al puente viejo de Puente Castro

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El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León, Luis Miguel García Copete, y la directora de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de León, Julia Müller, han suscrito esta mañana un acuerdo para plantar 60 árboles en el espacio situado junto al puente viejo de Puente Castro, en el barrio de La Lastra.

De esta manera, el Ayuntamiento de León colaborará con la Escuela Oficial de Idiomas en el proyecto ‘Jornada de plantación de árboles en idiomas’ a través del que se van a plantar 60 plantones árboles de especies autóctonas como fresnos, castaños, encinas, alcornoques y robles, entre otros. La plantación se va a realizar este 19 de marzo a partir de las 16:00 horas y va a contar con la participarán los alumnos y profesores EOI.

Se trata de una iniciativa que aboga por un futuro sostenible a través de la reforestación y preservación del entorno natural, con la que se quiere fomentar en los alumnos el amor por la naturaleza y la colaboración en su cuidado y protección mediante acciones lúdicas y formativas.

Será la Escuela Oficial de Idiomas de León la encargada de poner a disposición del Ayuntamiento de León los plantones de árboles que han sido cedidos por el Centro de Formación Ciuden Vivero de Pobladura de las Regueras. Por su parte, el Ayuntamiento aportará 25 protectores y 25 estacas de apoyo a la plantación, así como las herramientas de trabajo. La plantación se realizará en un terreno municipal bajo la supervisión y dirección del Servicio Municipal de Espacios Verdes.