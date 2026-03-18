Casi el 20% de los médicos de León han secundado la huelga

Manifestación convocada por el sindicato de médicos por un estatuto propio en el marco de las dos jornadas de huelga.EFE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos –en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco– ha tenido un seguimiento medio del 18 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 22 % en Atención Hospitalaria (1.157 profesionales en huelga) y del 9 % en Atención Primaria (218 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.375 facultativos de los 7.796 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 9,9 %, 42 médicos en huelga; Burgos, 25,7 %, 228 en huelga; León, 19,9 %, 365; Palencia, 20 %, 79 médicos; Salamanca, 14,1 %, 202 facultativos; Segovia, 13,9 %, 59; Soria, 24,5 %, 55; Valladolid, 17,1 %, 300 médicos; y Zamora, 10,2 %, 45 médicos en huelga.

Además, la tercera jornada en huelga de los médicos en el mes de marzo ha tenido un total de 6.170 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 420; Burgos, 700; León,1.977; El Bierzo, 91; Palencia, 406; Salamanca, 819; Segovia, 280; Soria, 483; Valladolid Este, 343; Valladolid Oeste, 273; y Zamora, 378.

De la misma manera, se han cancelado un total de 232 intervenciones quirúrgicas, 450 pruebas diagnósticas y 3.736 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.