El segundo remiendo de los socavones en dos semanas provoca el caos en el tráfico de León

Apenas duró 48 horas el anterior remiendo y, dos semanas después del anterior parcheo, las obras para acabar con los socavones vuelven a atascar la ciudad este jueves. Como si se tratara de una reposición, las colas se repiten como los días 5 y 6 de octubre, con los vehículos entrampados desde la rotonda de Reyes Leoneses hasta el Arco de la Cárcel por la restricción de varios tramos de Álvaro López Núñez.

Las nuevas marcas se calcan en los mismos puntos que, el jueves de hace dos semanas, se parchearon. A la intervención le sucedió la vuelta de las lluvias y la bajada de las temperaturas. Como consecuencia, ni siquiera dos días más tardes de la obra gestionada por la contrata del millonario contrato de mantenimiento de la ciudad, adjudicado por José Antonio Diez a Sogesel y Seys Medioambiente con un coste de 4,2 millones anuales, los baches aparecieron de nuevo para disgusto de los conductores.

La reincidencia ha provocado que, en lugar de esperar a que el bache derive en socavón, el Ayuntamiento de la capital leonesa haya ordenado levantar de nuevo el asfalto en aquellos puntos deteriorados. Las máquinas, que ya el miércoles había vuelto a aparecer en Eras de Renueva, comenzaron este jueves a fresar la calzada, como fase previa para la posterior extensión del parche asfáltico.

Los trabajos han hecho que se tenga que cortar la circulación en el carril derecho de la avenida Álvaro López Núñez, en dirección desde Eras hacia la plaza Espolón. Las vallas, colocadas en el tramo que hay entre los cruces de Padre Isla y la rotonda de Mariano Andrés, han provocado que se generen embolsamientos de vehículos, sobre todo en los horarios de salida de los colegios.