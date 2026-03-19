Buscan a una menor de 15 años desaparecida en León desde hace una semana

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La Policía Nacional, el Ministerio del Interior de Gobierno de España y la CNDES (Centro Nacional de Personas Desaparecidas) ha lanzado durante la mañana de este jueves una nueva alerta por una menor desaparecida en León.

Se trata de una joven de 15 años llamada Meriam H.O. Fue vista por última vez en León capital el pasado 12 de marzo. En las descripciones, se trata de una mujer de 160 centímetros de altura, color de ojos marrón, y pelo castaño y liso.

Se hace un llamamiento a la población y, en caso de haberla visto, se pide contactar al teléfono 091.