El perfil de los conductores de patinetes implicados en accidentes: hombres de entre 15 y 24 años

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Castilla y León fue la comunidad que más siniestros con patinetes eléctricos anotó en el 2025, con 132 de los 549 de toda España, y más del doble que los 64 que registró esa autonomía en el 2024.

En 2025 se registraron 549 siniestros con patinetes eléctricos, un 38,6 % más que un año antes (396), en los que fallecieron 19 personas, entre ellas dos peatones arrollados y un motorista tras chocar con un vehículo de movilidad personal que batieron récord de incendios y explosiones.

Así se desprende del avance de datos del Análisis de la Siniestralidad de Vehículos de Movilidad Personal 2025, elaborado por la Fundación Mapfre y CESVIMAP, que ha estudiado la siniestralidad de estos patinetes recogida por los medios de comunicación y que confirma el crecimiento por segundo año consecutivo de esta accidentalidad.

Del examen de estos 549 siniestros en 2025 frente a los 396 de 2024, Mapfre constata que las colisiones con otros vehículos siguen siendo la causa principal de incidentes con un 64,7% , seguidas de las caídas (19,1%) y de los atropellos a peatones (10,9%).

En cuanto al lugar donde sucedieron los siniestros -solo se conoce en el 53% de los casos- predominaron las calzadas urbanas (21,9%) y rotondas (13,5%), seguidas de las carreteras y las travesías (5,3%), los carriles bici (4,9 %), los pasos de peatones (4,6%) y las aceras o zonas peatonales (3,1%).

El estudio resalta que con estos datos más del 8 por ciento de los accidentes ocurrió en zonas prohibidas, como aceras, zonas peatonales y carreteras o travesías.

Perfil del fallecido

De los 19 fallecidos, la mayoría eran hombres. Dieciséis murieron mientras usaban un patinete, en otro siniestro falleció un motociclista y dos peatones murieron atropellados.

Cuatro de cada diez muertos perdieron la vida tras chocar con otro vehículo.

Por edades, seis tenían entre 15 y 24 años, tres eran mayores de 65 y dos entre 0 y 14.

Los siniestros mortales se concentraron en la Comunidad Valenciana (6) y Andalucía (4) y, entre las infracciones, destacan llevar más de una persona en el VMP (4 casos), circular por lugares prohibidos (3), no respetar la prioridad de paso (1) y conducir bajo la influencia de alcohol o drogas (1).

Castilla y León a la cabeza de los accidentes

Respecto a los 572 heridos, 136 sufrieron heridas leves , 84 graves y 36 de carácter moderado , y del resto se desconoce su gravedad.

Los siniestros se concentraron principalmente en Castilla y León (132), Andalucía (51) y La Rioja (48 ).

Además, la mayoría de los sucesos se produjeron a finales de primavera y durante el otoño , posiblemente debido a un uso más frecuente de estos vehículos en esos meses.

57 incendios y explosiones, cifra récord

En 2025 se registraron 57 incendios o explosiones en vehículos de movilidad personal , un 23,9% más que en 2024 y la cifra más alta desde 2021.

La mayoría ocurrieron en viviendas (34) , en vía pública (7) y en locales comerciales (5), afectando a 16 personas por humo y a otras 7 por llamas .

Los meses con más casos fueron mayo y junio, y las comunidades más afectadas Cataluña (13 casos) , Comunidad Valenciana (11)y Madrid (8).

Para prevenir estos incidentes, los expertos apuntan que nunca se deben manipular ni las baterías ni los controladores de potencia; aconsejan revisar un patinete que haya sufrido un impacto, usar un cargador original y, en la medida de lo posible, no cargar los patinetes dentro de nuestra vivienda, sobre todo por la noche, sino en zonas al aire libre o ventiladas.

No dejar nunca un patinete en las vías o rutas de evacuación de nuestro hogar (nos quedaríamos atrapados y sin poder salir en caso de que se produjera un incendio en el patinete) es otra de las recomendaciones que lanza Mapfre tras conocer este incremento de explosiones de patinetes eléctricos.

También recuerda que los patinetes eléctricos deben respetar las limitaciones de velocidad máxima de 25 km/h, el uso unipersonal y la prohibición de circular por aceras, túneles urbanos o vías interurbanas.

A partir del 22 de enero de 2027, solo podrán circular aquellos modelos que cuenten con el correspondiente certificado de características técnicas, emitido por laboratorios acreditados.

Los patinetes comercializados a partir del 22 de enero de 2024 ya disponen de dicho certificado, mientras que es obligatorio desde el 1 de febrero el seguro de responsabilidad civil.

Para poder asegurar un vehículo es preciso registrarlo en el registro nacional de vehículos personales ligeros al cual se puede acceder desde la página web de la DGT.

Al registrar el vehículo, DGT otorga al patinete un número de matrícula que debe mostrarse en una etiqueta/placa sobre el patinete.

Fundación Mapfre apunta que desde que se dispone de datos de fallecidos en siniestros con vehículo de movilidad personal (VMP) , a partir de 2018, al menos 86 personas han perdido la vida en este tipo de colisiones.