Nuevas subvenciones en León para fomentar el trabajo autónomo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio junto con la Junta de Castilla y León ha convocado unas nuevas ayudas para el fomento y la consolidación del empleo autónomo en Castilla y León mediante el pago de cuotas de la Seguridad Social.

En el caso de la Tarifa Cero, los autónomos beneficiados serán los que se hayan dado de alta entre el 1 de enero de 2024 y el 3 de diciembre de 2024.

Para la reincorporación por maternidad, los beneficiarios con el alta en 2024, habiendo cesado su actividad por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento o tutela; podrán volver a realizar una actividad por cuenta propia dentro de los años inmediatamente siguientes a la fecha efectiva del cese y hayan estado acogidas a la bonificación del artículo 38 del LETA.

En el caso de la segunda oportunidad, con alta en el 2024, los re-emprendedores sin cuota reducida estatal y menores de 35 años o con una discapacidad superior al 33% o excluidos socialmente.

La cuantía será entre 1.440 euros y 3.000 durante 18 meses y el plazo para solicitarla será hasta el 3 de septiembre de 2026.