El Ayuntamiento de León dedica una plaza a la Cofradía del Santo Sepulcro

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La Cofradía del Santo Sepulcro - Esperanza de la Vida ya tiene un lugar destacado en el callejero leonés. El alcalde de León, José Antonio Diez, y el abad de la Cofradía, Eduardo García Díez, han descubierto la placa de la nueva plaza que lleva el nombre de esta Cofradía y que se ubica en la calle Santos Olivera, ante la parroquia de San Froilán.

El Pleno del Ayuntamiento de León del pasado 29 de diciembre de 2025 aprobó por unanimidad este cambio en el nomenclátor de la ciudad que hoy se ha materializado con un acto que ha contado también con la presencia de miembros de la Corporación Municipal, así como de numerosos hermanos de la Cofradía.

El alcalde ha hecho en su intervención un repaso por la historia de la Cofradía del Santo Sepulcro - Esperanza de la Vida que fue Erigida canónicamente en el año 1992 y constituida en la ciudad y en la diócesis por monseñor Antonio Vilaplana Molina. Desde su incorporación a la Semana Santa Leonesa ha logrado “completar el hueco existente en la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo en la conmemoración de la pasión leonesa, fijando su procesión principal en la tarde del Sábado Santo como prólogo a la Vigilia Pascual”. Actualmente, ha añadido el alcalde, ha aumentado su participación en la celebración y en la vida religiosa leonesa con la organización de numerosos actos y actividades.

José Antonio Diez también ha destacado que, desde su fundación hace más de tres décadas, la Cofradía “ha procesionado por las calles de León contribuyendo a la mejora y difusión del patrimonio, la historia y la identidad leonesa, sin olvidar su acción asistencial con actividad de beneficencia en el barrio en el que está asentada y en el que es entidad de referencia para los vecinos y vecina”.

Por su parte, el abad de la Cofradía del Santo Sepulcro - Esperanza de la Vida, Eduardo García Díez, ha querido agradecer al Ayuntamiento de León este espacio dedicado a la Cofradía y a todos sus integrantes y se ha mostrado orgulloso a la contribución que realizan a la Semana Santa de León.