Formación en IA para los empleados públicos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Federación Regional de Municipios y Provincias incorpora cinco cursos de Inteligencia Artificial —tres presenciales y dos online— entre las 103 acciones formativas para los empleados públicos de las entidades locales de Castilla y León, que buscan la actualización de los conocimientos. Van destinados a los funcionarios con habilitación de carácter nacional (secretarios, interventores y tesoreros de administración local) para formarse en el ámbito jurídico y económico pero también se beneficiarán los colectivos específicos como el personal de atención social, los policías locales y los operarios de oficios múltiples.

También hay cursos en el ámbito de Innovación, seguridad y atención y prestación al ciudadano y los de IA se enmarcan en el apartado de Nuevas Tecnologías. Los presenciales, que tendrán lugar en Ávila, Burgos y Palencia, con diferentes programas vinculados a la temática.