Diario de León

Formación en IA para los empleados públicos

Imagen de archivo de funcionarios atendiendo en una delegación de Hacienda.

Imagen de archivo de funcionarios atendiendo en una delegación de Hacienda.ÁNGEL DÍEZ

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Redacción
León

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La Federación Regional de Municipios y Provincias incorpora cinco cursos de Inteligencia Artificial —tres presenciales y dos online— entre las 103 acciones formativas para los empleados públicos de las entidades locales de Castilla y León, que buscan la actualización de los conocimientos. Van destinados a los funcionarios con habilitación de carácter nacional (secretarios, interventores y tesoreros de administración local) para formarse en el ámbito jurídico y económico pero también se beneficiarán los colectivos específicos como el personal de atención social, los policías locales y los operarios de oficios múltiples.

También hay cursos en el ámbito de Innovación, seguridad y atención y prestación al ciudadano y los de IA se enmarcan en el apartado de Nuevas Tecnologías. Los presenciales, que tendrán lugar en Ávila, Burgos y Palencia, con diferentes programas vinculados a la temática.

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