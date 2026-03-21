La Concejalía de Igualdad convoca dos líneas de ayudas con una inversión de más de 40.000 euros

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La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León ha convocado dos líneas de ayudas con una inversión de más de 40.000 euros. Una de ellas es para apoyar el mantenimiento de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y la otra está destinada para aquellas asociaciones que en sus estatutos contemplen la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Con estas convocatorias, el Consistorio de la capital leonesa reafirma su compromiso con las políticas de igualdad, atención y erradicación de la violencia de género y la desigualdad de género.

Casas de acogida para víctimas de violencia de género

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este jueves una convocatoria de ayudas dotada con 20.000 euros destinada al mantenimiento de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género ubicadas en el municipio. Estas ayudas, gestionadas en régimen de concurrencia no competitiva, tienen como objetivo respaldar la labor que desarrollan las entidades sociales que gestionan estos recursos de protección y asistencia. A través de esta convocatoria, el Consistorio pretende apoyar a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que prestan servicio en este ámbito, contribuyendo a garantizar el funcionamiento de espacios de acogida que ofrecen alojamiento alternativo, protección y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género y a los menores a su cargo.

Podrán acceder a estas ayudas aquellas entidades privadas o asociaciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia que gestionen casas de acogida situadas en el municipio de León y que estén inscritas en el Registro de Entidades y Centros de Asistencia a la Mujer de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, además de cumplir con el resto de los requisitos administrativos establecidos en la convocatoria, como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Entre los gastos subvencionables se incluyen los relacionados con el mantenimiento y funcionamiento de estos recursos, como los suministros básicos de la vivienda —alimentación, luz, agua, teléfono, limpieza o calefacción—, los costes de personal contratado que desempeñe sus funciones en las casas de acogida, así como los gastos destinados a la realización de actividades con las mujeres y menores acogidos. También podrán imputarse los costes indirectos asociados al desarrollo de la actividad.

A partir de la publicación de la convocatoria en el BOP, las entidades interesadas dispondrán de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes junto con la documentación requerida.

Proyectos de igualdad entre mujeres y hombres

Asimismo, esta semana el Ayuntamiento de León ha publicado en el BOP otra convocatoria de subvenciones dotada con 24.780 euros destinada a apoyar proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y están dirigidas a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la ciudad. El objetivo de esta convocatoria es fomentar iniciativas que contribuyan a avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres, apoyando proyectos, programas y actuaciones que aborden desde una perspectiva de género cuestiones como la sensibilización frente a las desigualdades, la prevención de la violencia de género, la promoción del empoderamiento femenino o la participación de las mujeres en la vida pública y social.

Entre las actuaciones que podrán ser objeto de subvención se incluyen acciones de información, sensibilización y prevención frente a las discriminaciones que sufren las mujeres, programas formativos en materia de igualdad dirigidos a entidades y colectivos sociales, iniciativas orientadas a fomentar la participación social de las mujeres y proyectos que contribuyan a mejorar su salud y bienestar.

Las ayudas se repartirán de forma proporcional en función de la puntuación obtenida por los proyectos presentados, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la convocatoria.

Podrán acceder a estas subvenciones asociaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia que tengan su domicilio social en el municipio de León o desarrollen en él su ámbito de actuación y que incluyan entre los fines recogidos en sus estatutos la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, deberán estar inscritas en el registro oficial correspondiente o haber solicitado su inscripción en el mismo.

Los proyectos deberán dirigirse a la población residente en el municipio de León y desarrollarse dentro del ejercicio 2026, debiendo comenzar y finalizar su ejecución entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026.

Entre los gastos subvencionables se incluyen los derivados directamente de la ejecución de los proyectos, como materiales necesarios para el desarrollo de las actividades, contratación de servicios técnicos o profesionales, gastos de personal, acciones de difusión o desplazamientos vinculados a la realización de las actividades. También podrán imputarse, en la parte proporcional correspondiente, determinados costes indirectos de carácter administrativo o de funcionamiento necesarios para la ejecución del programa.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de León. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de León refuerza su compromiso con las políticas públicas de igualdad, apoyando el trabajo que desarrollan las entidades sociales del municipio para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.