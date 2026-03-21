Dámaso Merino, cortado por el riesgo de un nuevo derrumbe ante el inicio del fin de semana

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La seguridad ciudadana ha obligado a intervenir de urgencia en el casco histórico de León. El servicio de emergencias de la Policía Local (#Tu092León) ha informado oficialmente del cierre al paso de peatones en el tramo central de la calle Dámaso Merino. Esta medida, de carácter preventivo pero obligatorio, busca evitar daños personales ante el riesgo inminente de nuevos desprendimientos en la fachada de uno de sus edificios, por lo que se ha solicitado a todos los viandantes que respeten estrictamente la señalización instalada en la zona.

Antecedentes del deterioro

La situación de este inmueble no es nueva para los vecinos ni para los servicios municipales. Cabe recordar que, recientemente, la casona ya protagonizó un grave incidente cuando parte de su estructura se desplomó hacia la vía pública. En aquella ocasión, los cascotes y elementos ornamentales de la fachada cayeron al suelo, dejando al descubierto la fragilidad de una construcción que forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad pero que sufre un avanzado estado de abandono.

Riesgo estructural persistente

A pesar de las intervenciones iniciales para asegurar el perímetro tras el primer derrumbe, los últimos informes técnicos sugieren que la estabilidad de la fachada sigue comprometida. La exposición a los elementos y la falta de una rehabilitación integral han agravado las grietas existentes, lo que ha motivado que las autoridades no se limiten solo a vallar el borde de la acera, sino a prohibir totalmente la circulación por el área crítica.