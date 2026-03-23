Villarig lamenta que Sanidad no abra "ninguna negociación" y advierte que la huelga de médicos puede pasar a ser "indefinida"

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El presidente del Consejo de Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, lamenta que el Ministerio de Sanidad no haya abierto aún “ninguna negociación” ante la reclamación de los médicos para que el Gobierno establezca un estatuto propio para los galenos, y advierte que la huelga que se está llevando a cabo por los profesionales puede pasar a ser “indefinida”.

En una entrevista concedida a los periódicos del Grupo Promecal, Díaz Villarig reclama al Ministerio de Sanidad la apertura de un proceso de negociación con el comité de huelga para alcanzar ese estatuto propio para los médicos, dado que estos son “el eje fundamental del sistema”. “Todo el mundo es necesario en el sistema público de salud, pero el único imprescindible es el médico”, sentenció el presidente del Consejo del Colegio de Médicos autonómico.

Por ello, pide ese “tratamiento del médico en particular” que incluya un nuevo sistema de clasificación “basado en los créditos universitarios”, ya que la especialización y “responsabilidad” médica “no se puede igualar a titulaciones con diferentes niveles de formación y responsabilidad”, plantea Díaz Villarig, que amplía la petición a “una nueva clasificación en las retribuciones básicas” que se fundamente en los niveles formativos.

Entre otras cuestiones, las reclamaciones médicas también incluyen “una mesa de negociación propia del colectivo médico” con las administraciones para abordar “que la jornada ordinaria sea de 35 horas semanales” y que las horas en que se supere ese tiempo sean computadas como excesos de jornada para que tengan una retribución “por encima de la hora ordinaria”. Finalmente, Díaz Villarig solicita que los descansos de las guardias sean computables como jornada.

Asimismo, el presidente del Consejo de Colegio de Médicos de Castilla y León se queja de las diferencias en las condiciones laborales de los médicos en función de la comunidad autónoma en la que trabajen, y considera necesaria una flexibilización de la jubilación para asegurar el relevo generacional en territorio castellano y leonés.