El INE confirma el desplome del 64% en bodas religiosas y la fuerte caída del matrimonio en León

El intercambio de anillos simboliza el compromiso en un momento clave de la ceremonia matrimonialGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El matrimonio no desaparece, pero sí cambia de forma. En León, esta transformación es especialmente evidente y tiene cifras que la respaldan. Las parejas siguen casándose, aunque cada vez lo hacen menos por la Iglesia y en menor número total. El resultado dibuja un nuevo mapa social donde tradición y realidad avanzan por caminos distintos.

León y la caída de las bodas religiosas: el dato del INE que explica el cambio

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman una tendencia que ya se intuía: las bodas religiosas han sufrido un desplome cercano al 64% en la última década en la provincia de León.

En 2024, el número total de matrimonios se situó en 1.193. De ellos, apenas un 14,75% se celebraron por la Iglesia, mientras que la gran mayoría optó por la vía civil. Este porcentaje sitúa a León por debajo de la media nacional, evidenciando un cambio más acusado que en otras zonas del país.

Detrás de este descenso no hay una única causa, sino una combinación de factores. La pérdida de peso de la religión en la sociedad española es uno de los más evidentes, pero también influyen cuestiones prácticas como el coste o la flexibilidad que ofrecen las ceremonias civiles.

Matrimonios en León según el INE: una de las mayores caídas de España

Más allá del tipo de ceremonia, el volumen total de bodas también ha descendido de forma notable. Según los mismos datos oficiales, en 2014 se registraron 1.445 matrimonios en León, frente a los 1.193 de 2024. Esto supone una reducción del 17,4% en diez años.

Esta caída convierte a León en una de las provincias donde más se ha reducido el número de enlaces en España, solo superada por Ceuta y Salamanca. Un dato que apunta a factores estructurales como el envejecimiento de la población o la pérdida de habitantes.

La comparación con el conjunto nacional refuerza esta idea. Mientras en España el número de matrimonios ha aumentado en la última década, León sigue una tendencia inversa.

El auge de los matrimonios civiles en León: una elección cada vez mayoritaria

El crecimiento de las bodas civiles no es una simple alternativa, sino la opción dominante. Hace diez años ya superaban a las religiosas, pero hoy la diferencia es abrumadora. Más de ocho de cada diez parejas eligen este tipo de enlace.

Este cambio responde a una evolución en la mentalidad. Las nuevas generaciones buscan ceremonias más personalizadas, menos sujetas a protocolos tradicionales y más adaptadas a su estilo de vida.

Además, el matrimonio civil se percibe como una opción más accesible y versátil, lo que refuerza su crecimiento frente a las celebraciones religiosas.

El análisis de los datos del INE también refleja el avance de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Aunque su volumen es menor en comparación con el total, su evolución es claramente ascendente.

En 2024 se registraron 34 enlaces de este tipo en la provincia, con una mayor presencia de matrimonios entre mujeres que entre hombres. En conjunto, representan el 3,34% de las bodas civiles, el porcentaje más alto de la última década.

Este crecimiento evidencia una sociedad más diversa y una normalización progresiva de distintos modelos de pareja.

Nuevas tendencias en León: bodas más largas y experiencias más completas

El cambio no solo afecta al número o al tipo de boda, sino también a la forma de celebrarla. Cada vez más parejas optan por alargar el evento con preboda y posboda, transformando el enlace en una experiencia de varios días.

Este fenómeno responde a una nueva concepción del matrimonio, donde la celebración adquiere un papel central. Ya no se trata solo de formalizar una unión, sino de crear un momento compartido más amplio, más emocional y más personalizado.

En este contexto, León se convierte en un ejemplo claro de cómo el matrimonio evoluciona. Menos tradicional, más diverso y profundamente influido por los cambios sociales de la última década.