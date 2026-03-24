Omar Montes revela en El Hormiguero que se retira y el de León será uno de sus últimos conciertos: "La música es una mierda"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Omar Montes, el artista que actuará en León el 22 de abril dentro de los conciertos gratuitos organizados por la Junta de Castilla y León para celebrar el Día de la Comunidad, ha anunciado en El Hormiguero que 2026 será su último año en la música.

El cantante madrileño, contratado por la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, subirá al escenario de la capital leonesa a partir de las 21.00 horas, en una noche que servirá de antesala a los actos del 23 de abril. Su caché para este concierto ronda los 180.000 euros, según la información facilitada al portal de transparencia.

Durante su visita al programa de Pablo Motos este lunes 23 de marzo, Omar Montes presentó el remix de ‘Ayer la vi’ junto a Juan Magán y sorprendió con una confesión sincera y contundente que ha corrido como la pólvora en las redes sociales. :“Este es mi último año en la música. Llevo ya 10 años cantando, me he recorrido todos los lados, he estado número 1, 2, 0… Me he llevado muchas alegrías, lo he pasado muy bien, he disfrutado de mi sueño, que era cantar. Pero llega un momento que veo que últimamente, para pegarse, hay que tirarse uno al otro”.

El artista de Carabanchel cargó duramente contra la industria musical española: “La música es una mierda, Pablo. Es una falsedad. La gente se junta a otros por interés. Si no estás pegado, pasan de ti”. Criticó especialmente la falta de apoyo a los artistas urbanos nacionales: “¿Por qué en el top 50 casi siempre son los latinos? Tú te vas a Argentina y son argentinos, a México mexicanos, a Puerto Rico puertorriqueños… pero aquí en España son siempre de fuera. Porque no tenemos el apoyo que deberíamos”.

Omar Montes reconoció que ya tiene la vida resuelta económicamente (“tengo para vivir con lo que he ganado”) y que sigue en la música porque le gusta y disfruta viendo a la gente cantar sus temas, pero admitió haber perdido la ilusión: “Uno ya no tiene las mismas ganas ni la misma ilusión del principio. Me ves en un videoclip y parece que estoy feliz, pero por dentro no lo estoy”.

Ante las bromas de Pablo Motos sobre su edad (“si no tienes ni 40 años, te vas a retirar antes que Cristiano”), respondió: “Esto no se trata de la edad. La música no es fácil. Parece que me tengo que morir o que me pase algo para que me escuchen. Disfrutadme ahora, que estoy vivo”.

El cantante insistió en que no se trata de una estrategia publicitaria ni de “clickbait”: “Estoy un poco hasta los cojones y, hablando claro, este es mi último año. Voy a estar un tiempo a mi rollo. Necesito que sea el último porque creo que me van a valorar más”.

A pesar de todo, Omar Montes se mostrará en León con sus grandes éxitos como ‘Alocao’, ‘Arena y Sal’, ‘La Sevillana’ o ‘Patio de la Cárcel’. Los leoneses tendrán así la oportunidad de verle en directo en uno de sus últimos conciertos en España antes de tomarse el respiro que reclama. El concierto es gratuito y forma parte del programa de 12 actuaciones que la Junta ha organizado en toda Castilla y León la noche del 22 de abril.