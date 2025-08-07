Famosos que visitaron pueblos de León: de David Bisbal a Karla Sofía Gascón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León, con sus singulares y variopintos pueblos y su riqueza cultural, ha captado la atención de numerosas personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y las redes sociales, que han visitado muchos de los rincones más especiales de una provincia que tiene infinidad de encantos.

Desde la Maragatería hasta El Bierzo, los pueblos leoneses han sido escenario de visitas de famosos que han destacado su belleza, gastronomía y hospitalidad, contribuyendo a visibilizar el patrimonio rural de la provincia. Uno de los eventos más destacados ocurrió en abril de 2018, cuando un grupo de celebridades acudió a León para celebrar el 53 cumpleaños del presentador y aventurero leonés Jesús Calleja, nacido en Fresno de la Vega. Figuras como el cantante David Bisbal, el piloto de motociclismo Nico Terol, el actor Miguel Ángel Muñoz, la presentadora Eva Hache y el corredor Raúl Gómez visitaron la capital leonesa y algunos pueblos cercanos. Bisbal, por ejemplo, aprovechó para conocer Castrillo de los Polvazares, un pintoresco pueblo maragato declarado Conjunto Histórico-Artístico, famoso por sus casas de piedra rojiza y su cocido maragato. En una publicación en Instagram, Bisbal escribió: “Me vuelvo a casa cargado de energías súper positivas. Ha sido un finde inolvidable”.

Por su parte, Nico Terol compartió en Instagram: “¡Qué hermosos son los bosques de Canadá! No, que es en León”. Miguel Ángel Muñoz también expresó su entusiasmo: “Vivan las aventuras, #Leon y la gente con tan buena energía”.

Pedro Sánchez, junto a su mujer y su hermano, en León invitados por Jesús CallejaDL

Otro caso reciente, publicado por Diario de León el 14 de octubre de 2024, fue la visita de las influencers Carla Royo Villanova y Estela Gómez a varios pueblos leoneses entre el 7 y el 10 de octubre de 2024, en una experiencia organizada por Radio Viajera.

Las creadoras de contenido exploraron localidades como Sabero, donde interactuaron con ingenieros de minas; Hospital de Órbigo, donde conocieron a la dueña de un albergue; y Villafranca del Bierzo, donde un historiador les compartió la riqueza histórica del lugar. A través de publicaciones en redes sociales y podcasts en plataformas como Spotify, Ivoox y Onwaypod, compartieron su experiencia, destacando la autenticidad de los pueblos leoneses. Ricardo Dómine, director de Radio Viajera, señaló en el artículo: “Ha sido una oportunidad para redescubrir la región desde una nueva perspectiva, tanto para quienes la visitan por primera vez como para los propios leoneses”.

Astorga, Peñalba de Santiago, Molinaseca y Castrillo de los Polvazares son destinos recurrentes para visitantes ilustres, especialmente por su vinculación con el Camino de Santiago y su riqueza patrimonial. Astorga, conocida por el Palacio Episcopal de Gaudí y su cocido maragato, y Peñalba de Santiago, con su iglesia mozárabe del siglo X, son frecuentemente mencionados como joyas que atraen a personalidades en busca de historia y tranquilidad.

En redes sociales, influencers leoneses como Monismurf (2,3 millones de seguidores en Instagram, 9 millones en TikTok), Javier Gallardo (307.000 seguidores en Instagram) y Elena Monje (230.000 en Instagram, 930.000 en TikTok) han jugado un papel clave en la promoción de los pueblos leoneses. Aunque no siempre comparten contenido exclusivo de estos lugares, sus publicaciones sobre la cultura, tradiciones y gastronomía de León han inspirado a otros creadores de contenido a visitar la provincia.

Por ejemplo, Monismurf, originaria de León, ha mencionado en varias ocasiones su conexión con la tierra, lo que refuerza el atractivo de los pueblos para figuras públicas. Estas visitas de famosos no solo generan un impacto mediático, sino que también impulsan el turismo rural en la provincia.

La presencia de celebridades e influencers ha ayudado a posicionar a pueblos como Hospital de Órbigo, con su histórico puente medieval, o Villafranca del Bierzo, con su rica herencia jacobea, como destinos ideales para quienes buscan autenticidad.

Por aquí han pasado también los reyes de Bélgica, acompañados de tres de sus cuatro hijos —los príncipes Gabriel y Manuel y la princesa Leonor—para hacer el Camino de Santiago. O, más recientemente, la actriz Karla Sofía Gascón, que pasó un fin de semana de este año en el parador de San Marcos con su mujer y su hija, lejos de la gala de los Goya, para protegerse de toda la polémica que durante varios meses rodeó a la protagonista de 'Emilia Pérez'.

Otro que no ha querido perder la oportunidad de visitar León es el actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que grabó con Jesús Calleja un programa en la provincia. Pasó, además, el Año Nuevo de 2024 en el chalé que el aventurero tiene en Golpejar de la Sobarriba. Y se le pudo ver en