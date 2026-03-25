El Ayuntamiento de León enmienda en menos de un año el parque infantil de Feve

Antes incluso de que se estrenara, ya tuvo que reformarse porque no cumplía con las distancias marcadas por la normativa europea de seguridad. Se había ejecutado más pequeño de lo necesario, sin espacio entre el tobogán y la valla de seguridad, como se demostró cuando se colocaron los juegos, y en enero de 2024 levantaron una parte de la delimitación para rectificarla. Les sobró tiempo porque, debido a los retrasos provocados por la gestión del proyecto por parte de la consultora Ineco, la apertura del sector se demoró hasta finales de mayo de 2025. Pero ahora, de pronto, cuando ni siquiera lleva un año operativo, el nuevo parque infantil de la urbanización del entorno de la estación de Feve se enmienda de nuevo.

El Ayuntamiento de León colocará una pérgola para cubrir la parte norte del parque infantil estrenado hace menos de un año. En esta zona se hicieron a primeros de mes los agujeros, después de tener que levantar parte del caucho amortiguador, y la semana pasada se recibieron con hormigón las zapatas. Falta que en los próximos días se asienten los cuatro pilares metálicos y se tense la visera de pvc que ayudará a resguardar del sol con el buen tiempo y en parte de la lluvia cuando empeore la meteorología.

Los remates se prevé que estén listos antes de mediados de abril. Su ejecución permitirá estrenar la nueva estructura y acabará con la restricción que, desde el día 4 de marzo, condiciona el uso de este parque infantil, que se ha convertido en uno de los espacios de referencia gracias a la cercanía de los diferentes colegios de la zona y el vecindario del entorno.

No lo asumirá la empresa estatal Feve. El consistorio de la capital leonesa ya recibió de manera completa la urbanización y esta mejora no venía recogida en el proyecto original. La afrontará con recursos propios municipales. Para sufragarlos, el consistorio evita tener que sacarlo a concurso público, como hizo la vez anterior para pagar las viseras colocadas en otras 15 instalaciones. En esta ocasión, se cargará en el contrato de privatización del mantenimiento de espacios verdes, adjudicado a Geoxa y Eulen, que desde septiembre de 2023 y con un horizonte de 8 años, se hacen cargo de estas labores con una factura de 33.010.985,5 euros.

El recibo se anota en este contrato porque no cabe ya en el contrato de nuevas infraestructuras verdes, adjudicado a las dos mismas firmas. Geoxa y Eulen, que forman una Unión Temporal de Empresas (UTE) en ambos cosos, han percibido 1.419.334,84 euros al año, durante los últimos cuatro, por hacer parques o reformar los actuales, como sucedió con el de las Tierras Leonesas del polígono de La Torre o, de manera más reciente, con la colocación del juego infantil con forma de león, de 6,6 metros de altura, que costó 941.824,14 euros y se colocó frente al Auditorio Ciudad de León.