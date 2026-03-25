Reclaman protección para el mural feminista de León

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La Escuela de Arte reclama al alcalde de León que cumpla su promesa de proteger el mural feminista del río Bernesga. Ante los recientes y reiterados ataques, las artistas declinan la posibilidad de volver a reparar la obra y esperan que sea protegida de los vándalos.

Fuentes del profesorado, consultadas por este periódico aseguraron ayer que el alcalde, José Antonio, Diez, se comprometió en su día a poner coto a los desperfectos, mediante la reparación de la obra y la protección del espacio. «De lo que nos dijeron, no hemos vuelto a saber nada, y a día de hoy siguen sin hacerlo", se quejaron amargamente ayer a este periódico las mismas fuentes.

El mural tiene temática feminista y lleva por título ‘Sin Ellas no hay Nosotras’, fue el primero a favor de la igualdad en la ciudad de León.