Reclaman protección para el mural feminista de León
El mural lleva por título ‘Sin Ellas no hay Nosotras’ y fue el primero a favor de la igualdad en la ciudad de León
La Escuela de Arte reclama al alcalde de León que cumpla su promesa de proteger el mural feminista del río Bernesga. Ante los recientes y reiterados ataques, las artistas declinan la posibilidad de volver a reparar la obra y esperan que sea protegida de los vándalos.
Fuentes del profesorado, consultadas por este periódico aseguraron ayer que el alcalde, José Antonio, Diez, se comprometió en su día a poner coto a los desperfectos, mediante la reparación de la obra y la protección del espacio. «De lo que nos dijeron, no hemos vuelto a saber nada, y a día de hoy siguen sin hacerlo", se quejaron amargamente ayer a este periódico las mismas fuentes.
El mural tiene temática feminista y lleva por título ‘Sin Ellas no hay Nosotras’, fue el primero a favor de la igualdad en la ciudad de León.