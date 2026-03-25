León: la Semana Santa a la que todos quieren volver y que genera ingresos de 16 millones de euros

La de 2025 no fue la mejor Semana Santa de León en términos meteorológicos, y ese aspecto condiciona claramente los resultados económicos y de afluencia de visitantes y las salidas de ocio de turistas y residentes. Aun así, generó un volumen de negocio de la ciudad de 16 millones de euros. No sólo gastaron los que llegaron, también los leoneses y sobre todo los cofrades.

Aunque el impacto de la actividad en Semana Santa en la capital, en el conjunto de la provincia, va mucho más allá del aspecto económico. Para los de dentro (y muchos de los que llegan de fuera) impacta con emoción, recomendación entusiasta del destino y un enorme deseo de volver; para los de dentro genera orgullo y sentimiento de identidad. Contribuye a conservar el patrimonio y las tradiciones con sus bases históricas.

Aun así, la gestión de este enorme potencial puede mejorarse. Y de ahí las recomendaciones con las que concluye el Estudio sobre el impacto social y económico de la Semana Santa de León 2025 que la Junta encargó a la Fundación General Universidad Empresa de León (Fgulem), y que ha sido realizado por el grupo Mkting Research de la Facultad de Económicas.

El estudio fue presentado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, junto con la rectora de la Universidad de León, Nuria González, la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León, Diana Belén García y la directora del Departamento de Dirección y Economía de la Empresa de la ULE, Ana María González.

Santonja hizo hincapié en la “calidad y diversidad” de la Semana Santa leonesa, que cuenta con 18 cofradías, 36 procesiones y más de 20.000 cofrades. Y defendió el encargo del estudio porque “hay que dejarse de divagaciones y apoyar las políticas de futuro y las decisiones estratégicas en datos bien contrastados”.

El consejero desveló que en la Semana Santa de 2025 acudieron a la capital leonesa 17.392 visitantes, “y de ellos la totalidad aseguran que quieren volver, y un 80% recomienda el destino”. También un 85% de los residentes se queda a disfrutar de estos días, de gran arraigo,

Por su parte la presidenta de la junta mayor destacó el esfuerzo que supone organizar casi 50 actos de raíz religiosa en solo 10 días, y pidió reflexionar sobre el retorno que obtiene “el colectivo que más esfuerzo realiza porque esta Semana Santa sea tan importante y reconocida internacionalmente: el de papones y paponas. Hay que revisar las subvenciones, y cuanto pueda retornar, también económicamente, a quienes generan toda esta riqueza”.