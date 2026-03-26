León se queda al margen de la mejora de las conexiones por tren con Galicia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León ya no hace ni sombra en la planificación de nuevas conexiones ferroviarias que se aplicarán en Galicia; la última, un directo entre Lugo y Madrid se abre la puerta de par en par de la línea de alta velocidad que, como glosa la historia de gloria y defunción de los enlaces de León en el noroeste, tiene la traza por la provincia de Zamora. Así se seca otra rama del árbol ferroviario en las conexiones entre Galicia y León, que llegó a ser frondoso hasta esa esquina rora del año 2000, dos mil y pico, cuando la planificación política comenzó a agotar planes de futuro entre tren por esta vía que une León y Vigo, y dio soporte al capítulo del desarrollo más notable que ha logrado experimentar la provincia leonesa en los márgenes de un ferrocarril que trajo progreso social y económico. Ya no. Y, a expensas de más descuentos, que se cuecen a fuego lento mientras se acomete el traslado del eje del noroeste que hasta ahora pivotaba sobre la provincia de León a la apuesta del Gobierno por la provincia de Valladolid y la U de Olmedo en el centro de operaciones ferroviarias en la meseta castellana, León se queda condenado a ir a mirar los avances del poniente en tren desde los balcones sanabreses. O a La Gudiña; porque esa es la salida del próximo directo de Lugo a Madrid, que conectará la ciudad de las murallas y la capital de España en cinco horas desde el próximo mes de mayo. La elección del itinerario es tan razonable como la resta de la duración del trayecto: un tren entre Lugo y León por la vía del siglo XIX emplea 4 horas y 35 minutos, si se atiende al cálculo que ofrece la propia operadora cuando vende el billete; entre Lugo y Madrid, por esa salida de la plataforma del AVE de Orense a la Gudiña, Sanabria y Zamora, que perdió León en una decisión política aún sin analizar y sin remitir la factura a quienes la ejecutaron, la duración del trayecto se fija en media hora más; en cinco horas. Así relataron los medios de comunicación lucenses la novedad que aportó uno de los dirigentes de la compañía ferroviaria pública en la visita a aquella capital el pasado lunes, una de las conexiones más demandadas en la provincia, que tendrá la salida a las 5.18 horas, discurre por Sarria (5.44) Monforte de Lemos (6.10), Orense (6.52) y La Gudiña (7.44). El tren directo lleva la posibilidad añadida, según recoge el diario El Progreso de Lugo, de enlazar un transbordo al AVE a las 7.25 en Orense y alcanzar Madrid a las 9.45 horas (media hora antes del tren directo). Para medir la merma de posibilidades de que León vuelva a contar con el paso de un tren añadido a la parrilla de Galicia se ofrece un dato contundente: el tren que puede unir las dos ciudades, Lugo y León, sale a las 8.55 de aquella estación y llega a la leonesa a las 13.30.

El directo Lugo-Madrid es un baño de realidad de las limitaciones ferroviarias que han reducido a León a una anécdota territorial en medio de esa maraña territorial que hasta hace poco más de veinte años le definía como eje de la movilidad del noroeste; al sur, al sur de León, Zamora celebra una nueva frecuencia con la capital de España; y Galicia adelanta gestiones para ese momento que tanto ansía de que el Alvia que une Coruña y Barcelona deje al fin de pasar por la traza del ferrocarril León-Ponferrada, que lleva tres siglos en servicio y es un salto al pasado con una estructura que absorbe la paciencia de los viajeros.

La nueva conexión no suma frecuencias en la provincia; de Lugo a Madrid se emplea media hora más que de Lugo a León