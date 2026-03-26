La Guardia Civil de León da a conocer la denuncia telemática a 40 empresarios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil resentó a más de cuarenta empresarios leoneses el sistema de denuncia telemática disponible en su sede electrónica, en una sesión informativa celebrada en la Cámara de Comercio de León y en la que también se puso en valor la reciente implantación de la Cibercomandancia en la capital leonesa.

El jefe de esta unidad, el coronel Jorge Juan Pérez Rodríguez, explicó a los asistentes las posibilidades que ofrece este servicio para comunicar de forma inmediata distintos hechos delictivos mediante certificado electrónico, tanto de personas físicas como de representantes de empresas, así como a través del sistema 'Apodera'.

Durante el encuentro se analizaron los primeros nueve meses de funcionamiento del sistema, que ha permitido agilizar la tramitación de denuncias (las relacionadas con medios informáticos son el 55%) y mejorar la capacidad de análisis delincuencial, especialmente en el ámbito empresarial.

Según expuso la Guardia Civil, el nuevo modelo contribuye a eliminar barreras, simplificar gestiones y acortar plazos de respuesta.