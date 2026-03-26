Vox acusa a la UPL de traicionar el soterramiento y exige blindarlo jurídicamente en Trobajo del Camino

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El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha presentado una moción para garantizar por ley el soterramiento de la línea ferroviaria a su paso por Trobajo del Camino, una reivindicación histórica que consideran “irrenunciable” para la cohesión urbana, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

VOX recuerda que durante años la UPL ha prometido que el soterramiento era una prioridad, pero que cuando ha llegado el momento de la verdad “han hecho exactamente lo contrario”, votando en contra de una moción que pedía garantía para blindar el soterramiento tan vital para el municipio.

La moción se dirige contra el Protocolo General para el desarrollo del Plan Regional de Ámbito Territorial del Camino de la Raya, firmado por la Junta y los Ayuntamientos de León y San Andrés, que según VOX “lejos de asegurar el soterramiento, no lo incluye, no lo protege y no establece ninguna obligación para defenderlo”. Es más, advierten de que dicho Protocolo “permite actuaciones que pueden dificultarlo en el futuro”, como la definición de un nuevo viario estructurante y otras infraestructuras que consolidan soluciones en superficie.

En este sentido, VOX subraya que el propio técnico municipal, en su comparecencia, dejó claro que el diseño actual del Plan Regional “puede hacer que un soterramiento futuro sea más difícil, más caro y más complejo”. “Es decir, el Protocolo es incompatible con el soterramiento, y ustedes lo han firmado y han puesto una piedra más sobre el soterramiento; es sencillamente vergonzante”, afirman desde el grupo municipal, acusando al equipo de gobierno de decir una cosa a los vecinos y hacer la contraria cuando se sientan a firmar documentos.

La propuesta de VOX plantea tres exigencias claras: en primer lugar, que el Plan Regional del Camino de la Raya, así como cualquier modificación del PRAT o del PGOU, incorpore una cláusula jurídica vinculante que garantice el soterramiento ferroviario en Trobajo del Camino como condición innegociable, prohibiendo su eliminación, alteración o sustitución por soluciones ferroviarias o viarias en superficie. En segundo lugar, que se prohíba expresamente la contemplación y ejecución de soluciones alternativas incompatibles con el soterramiento, tales como pasos en superficie, viarios estructurantes u otras infraestructuras que lo hagan imposible en el futuro. Y en tercer lugar, que se exijan informes vinculantes de la Dirección General de Patrimonio y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para asegurar que cualquier actuación respete el Camino de Santiago, la vía romana Legio VII–Asturica Augusta y la normativa ferroviaria vigente, sin impedir la ejecución íntegra del soterramiento.

Para VOX, esta moción “tiene todo el sentido” porque “solo pide algo tan lógico como blindar jurídicamente el soterramiento, evitar cualquier actuación que lo impida y exigir garantías reales, no palabras”. El grupo recuerda que “lo provisional suele acabar siendo permanente cuando no se protege lo importante, como ya ocurrió con la pasarela azul”, y reprocha a la UPL que “prometa soterramiento en campaña, lo defienda en los discursos y luego firme documentos que no lo aseguran y, lo que es más grave, lo dificultan”.

“El mensaje tiene que ser claro y alto: soterramiento sí o sí”, concluyen desde VOX, advirtiendo de que “si hoy no defendemos el soterramiento, mañana se enterrará a los vecinos de Trobajo bajo decisiones irreversibles”. “Mientras otros se arrodillan ante otros intereses, VOX estará donde siempre ha prometido estar: del lado del municipio y de los vecinos, exigiendo garantías jurídicas y no simples promesas”.