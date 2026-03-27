León pierde el primer AVE del día

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Imposible encontrar una jornada sin incidencias en las frecuencias de la circulación ferroviaria; León no es una excepción en este desastre de las comunicaciones ferroviarias. Este viernes, en plena puerta abierta a la semana santa, aluvión de viajeros, el 112 que conecta León y Alicante se suspendió al quedar inutilizado el tren en la estación leonesa. No salió el AVE que abre la secuencia diaria de la alta velocidad en la capital leonesa, y que desde hace casi once años marca la pauta de los enlaces con la capital de España. La composición es una de las que más demanda de pasaje recoge en los trayectos León Madrid porque permite citas de trabajo, negocio y ocio en la capital de España antes de las nueve de la mañana.