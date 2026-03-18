Caos ferroviario por una nueva avería: retrasos de hasta una hora en los trenes de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una incidencia técnica en los sistemas de señalización de Adif ha provocado esta mañana del 18 de marzo de 2026 importantes retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid, afectando a servicios AVE y Alvia en varias líneas.

Según la información a la que ha tenido acceso Diario de León, la avería está impactando en la entrada y salida de trenes en las principales estaciones madrileñas (principalmente Puerta de Atocha y Chamartín), generando demoras variables que, en algunos casos, superan la hora. Entre los trenes más afectados se encuentran:

Alvia 4061 (Madrid → Gijón): aproximadamente 50 minutos de retraso.

AVE 5092 (León → Alicante, pasando por Madrid): en torno a 60 minutos de demora a su paso por la capital.

AVE 4060 (Gijón → Madrid): cerca de 60 minutos de retraso.

La incidencia ha sido confirmada por Adif en torno a las 7:00-8:00 horas, y tanto la empresa gestora de la infraestructura como Renfe han recomendado a los viajeros consultar el estado de su tren a través de sus apps, webs o megafonía en estaciones, ya que se están produciendo paradas temporales y ajustes en la circulación para garantizar la seguridad.

Este episodio se suma a un contexto de creciente preocupación por el estado de la red ferroviaria española en 2026, con múltiples informaciones previas sobre limitaciones de velocidad, problemas de mantenimiento, averías recurrentes en señalización y catenaria, y un aumento de incidencias que han afectado la puntualidad de los servicios AVE y Alvia en corredores clave (incluyendo el eje norte con León y Gijón, que ya acumula varios episodios de retrasos en los últimos meses por obras, meteorología o fallos técnicos).

Renfe y Adif trabajan para restablecer la normalidad lo antes posible, aunque no se ha precisado aún el tiempo estimado de resolución ni el alcance total de la incidencia. Se recomienda a los pasajeros afectados verificar su tren concreto.