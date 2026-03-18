Caos ferroviario por una nueva avería: retrasos de hasta una hora en los trenes de León
Este episodio se suma a un contexto de creciente preocupación por el estado de la red ferroviaria española
Una incidencia técnica en los sistemas de señalización de Adif ha provocado esta mañana del 18 de marzo de 2026 importantes retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid, afectando a servicios AVE y Alvia en varias líneas.
Según la información a la que ha tenido acceso Diario de León, la avería está impactando en la entrada y salida de trenes en las principales estaciones madrileñas (principalmente Puerta de Atocha y Chamartín), generando demoras variables que, en algunos casos, superan la hora. Entre los trenes más afectados se encuentran:
- Alvia 4061 (Madrid → Gijón): aproximadamente 50 minutos de retraso.
- AVE 5092 (León → Alicante, pasando por Madrid): en torno a 60 minutos de demora a su paso por la capital.
- AVE 4060 (Gijón → Madrid): cerca de 60 minutos de retraso.
La incidencia ha sido confirmada por Adif en torno a las 7:00-8:00 horas, y tanto la empresa gestora de la infraestructura como Renfe han recomendado a los viajeros consultar el estado de su tren a través de sus apps, webs o megafonía en estaciones, ya que se están produciendo paradas temporales y ajustes en la circulación para garantizar la seguridad.
Este episodio se suma a un contexto de creciente preocupación por el estado de la red ferroviaria española en 2026, con múltiples informaciones previas sobre limitaciones de velocidad, problemas de mantenimiento, averías recurrentes en señalización y catenaria, y un aumento de incidencias que han afectado la puntualidad de los servicios AVE y Alvia en corredores clave (incluyendo el eje norte con León y Gijón, que ya acumula varios episodios de retrasos en los últimos meses por obras, meteorología o fallos técnicos).
Renfe y Adif trabajan para restablecer la normalidad lo antes posible, aunque no se ha precisado aún el tiempo estimado de resolución ni el alcance total de la incidencia. Se recomienda a los pasajeros afectados verificar su tren concreto.