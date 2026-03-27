Benavides de Órbigo aprueba la moción por la autonomía de la Región Leonesa

Imagen del Ayuntamiento de Benavides de Órbigo, que ha aprobado la moción por la autonomía de la Región Leonesa.UPL

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Benavides de Órbigo (León) ha aprobado la moción en defensa de la creación de una comunidad autónoma para la Región Leonesa, presentada por el concejal leonesista Manuel Fernández Serrano.

La propuesta ha salido adelante con el votos a favor del edil de UPL y los cinco concejales del PSOE, mientras que los tres del PP se han abstenido y se han ausentado de la sesión plenaria y un representante del PSOE y otro del PP.

Benavides de Órbigo se convierte en el municipio número 74 en aprobar la moción por la autonomía de la Región Leonesa, una propuesta que en total representa a una población de 265.544 personas en León, el 58,23 por ciento.