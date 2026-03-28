La «guerra» del bilingüismo fuerza a «estudiar» los criterios para ir a la ESO

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La guerra abierta entre las familias cuyos hijos estudian por el itinerario bilingüe y las que han decidido descolgarse de este modelo ha obligado a Educación a «estudiar los criterios» para la baremación en el momento en el que los alumnos dan el salto de Primaria a la ESO y se incorporan a un instituto. La semana pasada, las familias del colegio de La Granja, uno de los tres de la provincia que consiguió que estudiar algunas materias en inglés fuera opcional, declararon que eran «discriminados» porque los alumnos bilingüies tenían «prioridad», con lo que tenían menos opciones para entrar a los institutos con más demanda.

Las quejas obligaron a Educación a mover ficha y desde el colegio de La Granja convocaron a las familias esta misma semana para informarles «de que se habían cambiado los baremos», según apuntó ayer uno de los padres con alumnos en el itinerario bilingüe. «Una de las cosas que denunciamos es que no se pueden cambiar las reglas cuando el proceso está abierto», señala, para incidir en que fue el 17 de marzo cuando se abrió el plazo de solicitud de centro y que les informaron del cambio una semana después. «Una minoría no debe afectar a la mayoría. La guerra está abierta porque todos queremos ir al mismo centro», añade.

Fuentes de la Dirección Provincial de Educación apuntaron ayer que se están estudiando los criterios «para que no haya desigualdades» entre los alumnos de los dos itinerarios: bilingües y no bilingües. Tres centro de la capital leonesa, La Granja, Las Anejas y La Palomera, son los tres que consiguieron la opcionalidad, es decir, poder elegir en qué itinerario querían que estudiasen sus hijos. En el resto, todos estudian hasta tres materias en inglés (aunque hay centros que tienen otro idioma). La problemática ha saltado en La Granja porque uno de los institutos a los que está adscrito el colegio es el Lancia, que cuenta con gran demanda y que, además, tiene asignados otros cincos colegios, entre ellos cinco de los centros del CRA Ribera del Porma.

Uno de los baremos que da más puntos es el transporte y hasta ahora, como se quejaron las familias no bilingües, también se daba «prioridad» a los alumnos que estudiaban dos o tres asignaturas en inglés. También suma puntos el tener alumnos en el centro, la renta familiar o una discapacidad.

Las familias bilingües aseguran que ya han «bombardeado» a la Dirección Provincial de Educación con quejas y escritos por el cambio de criterio y que esta medida también la están secundando las asociaciones de madres y padres de otros centros adscritos también al instituto Lancia y señalan que también están estudiando recurrir al Procurador del Común, algo que también se han planteado las familias no bilingües.

«El proceso está viciado», señalan desde la parte contraria, que la semana pasada incidieron en que la aplicación de esa prioridad al estudiantado bilingüe cercenaba su capacidad para elegir. El sistema no había dado problemas hasta ahora, porque todos los estudiantes iban por el itinerario bilingüe. Con la opcionalidad en tres colegios, algo que promovieron las propias familias, ahora han saltado las quejas para exigir igualdad en el acceso a la Educación Secundaria Obligatoria.

Aunque los institutos conservan la opción del bilingüismo para la ESO, la mayoría de las familias se van descolgando de este itinerario a menida que avanza la secundaria y prácticamente desaparece en Bachillerato, ya que, además, la prueba de acceso a la Universidad es completamente en español.