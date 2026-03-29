Nuevo aire para San Marcos...

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Con una idea innovadora, María Rodríguez abrió ayer el quiosco de San Marcos. Llega con energía renovada y con muchos proyectos para aprovechar «un sitio estratégico» de la ciudad, por donde pasan muchos leoneses, pero también turistas y peregrinos. «Quiero innovar, traigo buenas ideas; voy a meter café, recuerdos de la ciudad, plantas, helados en verano... he comprado una máquina para imprimir figuras», relata esta emprendedora que ha trabajado en varíos países y en varios sectores.

Reabrir el quiosco, cerrado desde hace seis años, supone para María Rodríguez un trabajo «estable» en el que espera jubilarse. Su objetivo, «llamar la atención» para que esta pequeña instalación cercana al Parador se convierta en una referencia. Además de periódicos y revistas, pondrá a la venta chucherías para los niños y souvenir para los turistas y peregrinos.

María Rodríguez abrirá de 8.30 a 21.00 horas, aunque con un pequeño cierre a la hora de comer. La concesión del Ayuntamiento es por cuatro años renovable y quiere convertirse en «una buena comerciante» y «darle vida» a ese cruce de caminos que es San Marcos con su energía y su carácter emprendedor. Lleva nueve años en España y ahora quiere dar un nuevo aire a esta gran plaza. En su primer día al frente del negocio ya le dieron la enhorabuena y recibió felicitaciones por la reapertura.