Los docentes de la ULE, los más innovadores de Eureca-Pro

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La Universidad de León avanza en el ámbito de la innovación educativa internacional y se consolida como la institución líder de la alianza europea Euroca-Pro en la primera edición de los Teaching Excellence Awards. La convocatoria contó con más de un centenar de proyectos participantes y la representación de la institución académica leonesa se alzó con dos de los tres máximos galardones, destacando frente al resto de universidades socias europeas por su apuesta por metodologías docentes innovadoras y centradas en el estudiante.

Sofía Blanco Moreno, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se alzó con el premio Rising Star Award, un galardón que reconoce a docentes al inicio de su carrera académica que aplican prácticas educativas especialmente innovadoras y con impacto demostrado en el aprendizaje de los estudiantes dentro de la alianza europea. Por su parte, María Piedad Campelo Rodríguez, profesora de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal, se alzó con el premio Innovative Teaching Practice Award, que reconoce enfoques pedagógicos creativos que combinan distintas disciplinas y herramientas para mejorar los resultados de aprendizaje.

Sofia Blanco MorenoDL

Una primera edición en la que además la León se alzó con dos menciones. Por un lado, Carolina Blanco Fontao, de la Facultad de Filosofía y Letras, y el profesor Robert O’Dowd, también de la Facultad de Filosofía y Letras, obtuvo el subcampeonato del Innovative Teaching Practice Award por su enfoque pedagógico centrado en el estudiante.