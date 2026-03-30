Herido un pasajero de un autobús urbano tras caerse por culpa de un frenazo

Un pasajero de un autobús urbano ha resultado herido tras sufrir una caída en el interior del bus, que acababa de realizar un frenazo brusco por una maniobra del tráfico.

Los hechos ocurrieron a las 17.56 horas. El accidente ocurrió en la calle Corredera esquina con la plaza de Toros, en León capital.

En el incidente estaban implicados un turismo y un autobús urbano. El Servicio de Emergencias 112 fue informado de que al producirse el frenazo un viajero del autobús había sufrido una caída.

Se trasladó el aviso a Policía Nacional, a Policía Local de León y a Emergencias sanitarias – Sacyl.