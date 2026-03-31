Un socavón en Navatejera sin reparar se convierte en madriguera de roedores

En pleno centro de la calle Las Bodegas de Navatejera, a la altura del número 12, un socavón de dimensiones considerables se ha cansado de esperar al alquitrán y ha decidido buscarse una utilidad alternativa: servir de residencia oficial para la fauna local. Los vecinos, con una mezcla de paciencia y asombro, lamentan que el Ayuntamiento no asuma el arreglo y tengan que asumirlo ellos, ya que aseguran que el hundimiento lo provocó el tránsito de vehículos de más de 8 tonelada.

Aseguran que el problema ha pasado de lo urbanístico a lo anecdótico (y preocupante) cuando, «al caer el sol», observan salir roedores de un tamaño más que generoso. Lo que en un principio era un bache molesto, ahora es una madriguera. Ante la falta de una respuesta técnica que aclare quién debe empuñar la pala —si la comunidad de vecinos o los servicios municipales—, los afectados han optado por la señalización creativa. Un cartel de «Ayuntamiento arréglalo» adorna el bache, no como una crítica, sino como un recordatorio amistoso de que la calle necesita un «plan de choque».