Agrede al conductor de un autobús que no podía pasar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un conductor de Autobuses de León SA (Alesa) resultó agredido la semana por el propietario de una furgoneta que supestamente le impedía el tránsito en la calle de Jorge de Montemayor de la capital, circunstancia que trataba de documentar en fotografía el damnificado.

La trifulca tuvo lugar cuando el empleado de Alesa se bajó del autobús para plegar un retrovisory procedió a fotografiar la situación, para dejar constancia de que no podía circular.

El Comité de Empresa emitió un comunicado que remitió a algunos medios de comunicación en el que denuncia que «la seguridad de los trabajadores no puede seguir viéndose comprometida» y exige «una respuesta urgente por parte del Ayuntamiento y la empresa concesionaria».

Entre otras medidas, reclaman el refuerzo inmediato de la vigilancia en las paradas de autobús y que se complete la batería de actuaciones con actuaciones sancionadoras eficaces contra el estacionamiento indebido, como es el caso del incidente en cuestión, a la vez que reclaman medidas concretas de protección para el personal de conducción, siempre de acuerdo al escrito.