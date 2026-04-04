La Plataforma en Defensa de Feve mantiene viva su reivindicación para que el tren regrese al centro de León

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León protagoniza un corte de tráfico reivindicativo en defensa del servicio.Carlos S. Campillo

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La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León protagonizó un sábado más un corte reivindicativo de la avenida padre Isla de León para exigir la llegada del tren de Feve a la Estación de Matallana, situada en el centro de la capital.

El colectivo, que impulsó una manifestación que reunió a miles de personas el 18 enero, mantiene el pulso de las movilizaciones que buscan evitar que se cubra de asfalto el trazado ferroviario desde el apeadero de La Asunción para que el recorrido se haga mediante autobuses eléctricos.

Los integrantes de la Plataforma mantuvieron la pasada semana una reunión para acordar nuevas acciones a llevar a cabo en defensa del servicio, entre las que se encontrará la celebración, en una fecha aún por determinar, de una marcha entre Guardo (Palencia) y León durante varios días y con la participación de los pueblos por los que pasa Feve.

De igual forma, acordaron mantener los cortes reivindicativos de la avenida Padre Isla de la capital leonesa, frente a Estación de Matallana, que llevan a cabo cada sábado desde el mes de enero, así como esperar a que se constituya el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León para “exigir la promesa de pedir las transferencias” en la materia al Ejecutivo central.

Entre sus nuevas acciones también estará solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la gratuidad del servicio para todos los viajeros “debido a la gran cantidad de incidencias” que registra, algo que, según afirmaron, “ya se hace en Asturias o Cataluña”.

Finalmente, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León pedirá la inclusión de los billetes de Feve en el área metropolitana de León y que forme parte de la tarjeta de transporte gratuito del Gobierno autonómico.