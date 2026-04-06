León baja de las 21.000 personas en paro: 363 desempleados menos en marzo y más de 1.100 en un año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Sepe en la provincia de León al cierre de marzo de 2026 se sitúa en 20.842, según los datos publicados este lunes por los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esto supone 363 parados menos que en febrero (-1,71%) y 1.162 menos que hace un año, lo que equivale a un descenso interanual del 5,28%. León se consolida así por debajo de la barrera de los 21.000 desempleados, una cifra que no se alcanzaba desde hace años. Por sexos, 8.611 son hombres y 12.231 mujeres. El desempleo juvenil (menores de 25 años) afecta a 1.551 personas, mientras que el resto de edades concentra 19.291 parados.Por sectores, el paro se distribuye de la siguiente forma:

Servicios: 15.003

Sin empleo anterior: 2.143

Industria: 1.721

Construcción: 1.289

Agricultura: 686

En marzo el desempleo bajó en todos los sectores excepto en el colectivo sin empleo anterior (+21), con los mayores descensos en servicios (-305), industria (-42) y construcción (-27).

Fuerte repunte de la contratación

Durante marzo se firmaron en León 8.038 contratos, 1.431 más que en febrero (+21,66%) y 826 más que en marzo de 2025 (+11,4%). De ellos, 3.373 fueron indefinidos (+12,43% interanual). En lo que va de año ya se han registrado 21.342 contratos, de los cuales 9.013 son indefinidos (el 42,23% del total), lo que refuerza la calidad del empleo creado en la provincia.

En materia de prestaciones, se tramitaron 2.649 solicitudes y 2.457 altas, con un plazo medio de reconocimiento de solo 1,94 días.

Castilla y León: cuarta mayor bajada del país

A nivel autonómico, Castilla y León registró 103.045 parados en marzo, 1.673 menos que en febrero (-1,60%) y 5.624 menos que hace un año (-5,18%). Es la cuarta mayor bajada del paro tanto en términos absolutos como relativos entre todas las comunidades. La comunidad sumó además 6.321 afiliados a la Seguridad Social, alcanzando los 990.981 cotizantes.

El paro bajó en todas las provincias salvo Soria y Ávila, y León fue una de las que más contribuyó a la mejora (-1,71% mensual).

España bate récord histórico de empleo

En el conjunto nacional, la Seguridad Social alcanzó un nuevo máximo con 21.882.147 afiliados, tras sumar 211.510 ocupados en marzo, el mayor incremento histórico para este mes gracias al tirón de la hostelería por la Semana Santa.

En términos desestacionalizados se superaron por primera vez los 22 millones de cotizantes (22.010.532). El paro registrado bajó en 22.934 personas (-0,94%) hasta los 2.419.712 desempleados, la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Interanualmente el descenso es de 160.426 personas (-6,2%). El empleo femenino marcó un nuevo récord con 10.372.812 afiliadas, y la contratación indefinida representó el 44% de los 1.311.070 contratos firmados en marzo.