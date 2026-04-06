Un incendio en el entorno de la glorieta de Pinilla deja un herido

Bomberos de León, en un tejado desprendido en el barrio de Pinilla.DL

Una persona ha resultado herida por inhalación de humo a consecuencia de un incendio que se ha producido poco después de las 14.00 horas en el área de la glorieta de Carlos Pinilla.

A las 14.18 la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió varias llamadas que comunicaban que había humo negro en un edificio de la calle Pérez Galdós de León.

Emergencias trasladó el aviso a Policía Local de León, a Policía Nacional y a bomberos de León por comprobación por humo.

Se confirmó que se trataba del incendio de una vivienda y, además, durante el transcurso del incidente se solicitó asistencia sanitaria para una persona que había inhalado humo por lo que se trasladó aviso a Emergencias sanitarias – Sacyl que envió recursos al lugar.