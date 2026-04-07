Los hosteleros de León hacen un balance óptimo de Semana Santa "que solo empaña Genarín"

La Asociación de Hosteleros del Barrio Húmedo, que preside Óscar García, considera que el balance plenamente positivo que extrae el sector de la última Semana Santa recién finalizada, no alcanza el grado de perfecto «porque la celebración del Genarín nos condiciona cada vez más. Ese tipo de cliente no deja nada apenas en nuestros establecimientos, porque trae la bebida ya comprada y además implica que tengamos que cerrar una hora y media antes por motivos de seguridad y para que la ciudad esté lista a la salida de las procesiones».

García reseñó que a fecha de ayer, no se disponía aún de datos respecto a la facturación «pero no te voy a engañar, ha sido bastante superior a la de años anteriores, aunque no se tiene constancia de cuánto». Y sí que se ha apreciado una modificación en las costumbres: «Hemos visto que hay más actividad por las mañanas, la hora fuerte ha sido la de las comidas y ha bajado un poco las cenas». No lo quiere reconocer el presidente de los hosteleros del Húmedo de forma implícita, pero tácitamente es un signo de aceptación del tardeo como fórmula que gana adeptos, y que permite retirarse al domicilio a las familias en un horario prudencial, con un nivel de consumo muy similar.

«Hemos tenido una Semana Santa muy buena. Para nosotros, el tiempo es fundamental y los días de sol nos dan mucha vida. Los días fuertes, del Miércoles Santo en adelante, hasta el Sábado Santo, se trata de que no haya cancelaciones y sin lluvia, está hecho. La ventaja es que este año, los días anteriores ha salido mucho la gente a la calle, y se ha visto una notable actividad».

EVITAR INCIDENTES

El problema que se genera la noche de Jueves Santo «es que cerrar una hora y media antes es una pérdida de dinero que ya no vuelve. Porque dejas de facturar del cliente normal para evitar los problemas que generan los clientes de Genarín. Está claro que tenemos que colaborar con la Policía Local y cerrar antes para evitar incidentes, en eso estamos de acuerdo. Pero nadie mira por nosotros ni por nuestros negocios y somos parte de la economía de León», explicó el presidente de los hosteleros del Húmedo.

Así las cosas, mirar a la campaña de verano es un tanto prematuro «porque depende de otros condicionantes. La Semana Santa tiene un atractivo especial por las fechas y por la esencia de la fiesta. Se ha hecho una buena promoción, ya es una costumbre y está en el calendario del turista de este tipo. San Juan es una fiesta que tiene otras connotaciones. San Froilán se le acerca de otra forma, pero es otra escala...».

PROBLEMA DE CAMAREROS

El problema de los camareros es inherente a la situación del sector, no tiene que ver con una parte concreta de la estacionalidad. En estas fechas se nota por el incremento de la actividad, pero no porque la problemática esté sujeta a condicionantes de estas características. El turismo rural también se ha visto beneficiado por las condiciones de la climatología, aunque en menor medida, por cuanto con las buenas temperaturas, parte de la clientela elige otras opciones. En cualquier caso, hay abanico suficiente para abarcar todos los espectros.

Otra condición merece el turismo deportivo. Va en función de los resultados.

Las horas de máximo consumo y los nuevos hábitos refuerzan la tendencia al tardeo, que hace que los empresarios adecúen más la oferta