Se abre el plazo para las becas y ayudas al estudio del curso 2026/27

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Las becas para el curso 2026-2027, tanto para estudios universitarios como no universitarios, se podrán solicitar desde este martes 7 de abril, a las 08.00 horas, hasta el próximo 18 de mayo, a las 15.00 horas, ambos inclusive. Así lo refleja la convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2026-2027, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del Departamento en la dirección 'https:// sede.educacion.gob.es' o en 'www.educacionyfp.gob.es'. Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada por el interesado o su representante legal, en el caso de ser menor de 18 años, con cualquiera de los sistemas de firma electrónica aceptados por la sede electrónica y enviada por el procedimiento telemático establecido, quedando así presentada a todos los efectos.

No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes cumplimentadas por vía telemática que no completen el proceso de presentación establecido, obteniendo el resguardo de solicitud que deberá ser conservado por el solicitante para acreditar, en caso de que resulte necesario, la presentación de su solicitud en el plazo y forma establecidos. El interesado podrá consultar el estado de tramitación de su solicitud en la dirección electrónica 'https://sede.educacion.gob.es', en el apartado 'Mis expedientes'.

Asimismo, los interesados podrán dirigirse a la unidad de becas de la administración educativa o universidad correspondiente identificándose como interesados en el expediente con su NIF/NIE. En la página web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes también podrá consultarse la situación de tramitación de las solicitudes en cada una de las universidades y administraciones educativas.