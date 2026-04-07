El alcalde de León avisa de que “si alguien no tiene de qué quejarse” en Genarín es “la hostelería”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La crítica de los hosteleros de León por el macrobotellón de Genarín la despachó este martes el alcalde con el aviso de que “si alguien no tiene nada de que quejarse, es el sector de hostelería”. “A mí personalmente todos con los que he hablado están encantados con lo que ha pasado. No sé si es que dentro de su discurso tienen que meter esa coletilla. No le veo ningún sentido”, expuso el regidor después de que los portavoces del colectivo reclamaran una mayor vigilancia frente a las personas que hacen botellón en la calle, además de que se lamentan de que tengan que cerrar una hora y media antes por motivos de seguridad.

Diez quitó importancia al tema de Genarín, que “es el runrún permanente de todos los años”. “Yo me quedo con que no hubo ningún incidente reseñable, por lo cual quiero felicitar a la Policía Local y a la Policía Nacional”, reseñó el alcalde de León, quien insistió en que “se ha mejorado en el tema de la tarde, donde otros años hubo algún problema con los cortejos procesionales”, en referencia a la procesión de María del Dulce Nombre, a la que molestaron en la tarde del Jueves Santo de 2025 los congregados en la plaza de San Martín para hacer botellón.

Sin otra referencia a este problema de Genarín, frente al que había reclamado el Procurador del Común que se impusieran más sanciones, el regidor del PSOE se centra en que “la valoración” de la Semana Santa “es magnífica en todos los sentidos”. Diez apuntó que el “tiempo magnífico ha permitido que todas las cofradías y hermandades puedan sacar a la calle esos cortejos procesionales en los que llevan trabajando todo el año con mucha ilusión”, lo que ha hecho que “el nivel y el número de visitantes tenga una cifra récord”.

El alcalde cifró en “más de medio millón de personas” la asistencia a las procesiones de la ciudad, “con una media de 20.000 personas en cada una y el punto máximo del Viernes Santo por la mañana, en la que hubo más de 55.000 personas”.

En su análisis, Duez incidió además en que “la semana Santa es un éxito por las cofradías, por las hermandades, por la Junta Mayor, pero también por el Ayuntamiento y especialmente por sus servicios municipales”, entre los que citó a “limpieza, Policía Local, Protección Civil, obras, eléctricos, turismo, protocolo, prensa…”. “Todo ello hace que la Semana Santa pueda lucir como luce”, sentenció.