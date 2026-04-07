La Junta destina 1,12 M€ al programa MONTEL en León para fomentar el empleo y reforzar la gestión forestal

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El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, han dado hoy la bienvenida a 16 nuevos trabajadores contratados dentro del programa MONTEL, una iniciativa de la Junta de Castilla y León que moviliza más de 6,8 millones de euros para fomentar el empleo y reforzar la gestión forestal en el medio rural.

La Junta de Castilla y León destina un total de 1.128.000 euros en la provincia de León al programa mixto de empleo local MONTEL, una iniciativa impulsada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que permite la contratación de personas desempleadas para la realización de trabajos de gestión forestal y cuidado del medio ambiente en las entidades locales.

Este programa forma parte de un paquete autonómico de subvenciones aprobado por el Consejo de Gobierno por importe total de 6,8 millones de euros, dirigido prioritariamente a las diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo, e incorpora como novedad la participación de municipios de más de 20.000 habitantes con amplia superficie forestal, entre ellos el Ayuntamiento de Ponferrada.

En la provincia de León, la distribución de fondos es la siguiente:

- 768.000 euros para la Diputación Provincial de León

- 264.000 euros para el Consejo Comarcal del Bierzo

- 96.000 euros para el Ayuntamiento de Ponferrada

Las subvenciones permitirán la contratación de trabajadores desempleados para la realización de labores fundamentales como el control y limpieza de la vegetación en entornos rurales, contribuyendo a la prevención de incendios forestales, la protección del medio natural y la mejora de la seguridad de personas y bienes.

Entre las principales novedades de esta convocatoria destaca la ampliación de la duración de los contratos hasta 12 meses, frente a los 180 días de ediciones anteriores, lo que favorece la estabilidad laboral y mejora la empleabilidad de los participantes mediante la adquisición de experiencia profesional en el sector forestal.

El programa MONTEL se enmarca en las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León y refuerza el apoyo a territorios con gran extensión forestal y especial relevancia en las tareas de prevención y gestión medioambiental, como es el caso de la provincia de León.