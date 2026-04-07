"La mejoría depende del calendario litúrgico»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sindicato UGT cataloga de «espejismo» la bajada del paro en León durante el mes de marzo, ya que se deben a la estacionalidad propia de la Semana Santa, que además «perpetúa la precariedad laboral y condena a la temporalidad» a los trabajadores. El secretario general de UGT León, Enrique Reguero, ha advertido, a través de un comunicado, que León «no solo no despega», sino que se está quedando «rezagada en el vagón de cola». El país avanza y León se estanca y «depende exclusivamente del calendario litúrgico y el sector servicios, que sigue devorando el 71.9 % del empleo leonés», ha recalcado Reguero. Reguero afirmó que la bajada del paro en marzo es «positiva solo en el papel; no poidemos autoengañarnos mientras León arrastra un modelo frágil que nos avergüenza como sociedad», con un 58,7 % del paro femenino. «Especialmente dramática es la situación de los mayores de 45 años, que suponen el 40,2 % del total, víctimas de un sistema que los expulsa y los ignora».