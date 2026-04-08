El tiempo en León: la provincia sigue en alerta por tormentas tras una jornada de inestabilidad

Publicado por Europa Press Ávila Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a activar para este miércoles, 8 de abril, el aviso amarillo en la provincia de León ante la previsión de vientos fuertes y tormentas. El riesgo meteorológico afectará especialmente a la Cordillera Cantábrica, la comarca del Bierzo y las zonas del centro y sur de la provincia, manteniéndose el nivel de alerta entre las 12.00 y las 22.00 horas.

Esta situación de inestabilidad dejará cielos nubosos y precipitaciones que pueden ir acompañadas de actividad eléctrica en diversos puntos de la geografía leonesa. En cuanto a las temperaturas, se espera que las mínimas sufran un descenso ligero o moderado, mientras que los vientos soplarán de componente sur y este, con tendencia a ser variables y más intensos durante la segunda mitad del día.

El aviso afectará también a a Sanabria y la Meseta de Zamora. En Ávila, el aviso amarillo por tormentas estará activo desde medianoche hasta las 12.00 horas, en el Sistema Central y el Sur de la provincia, donde podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y no se descarta granizo.

En la provincia abulense, las lluvias también activarán el aviso amarillo en el mismo horario y con posibilidad de acumular hasta 15 mm de precipitación en una hora.

En general, en Castilla y León se espera un día con cielo nuboso, con lluvias y chubascos, más probables hacia el oeste, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de alguna tormenta. Tampoco se descarta que puedan ser localmente persistentes al oeste del Sistema Central durante la primera mitad del día, donde se espera un descenso de la cota de nieve hasta unos 1900 metros.