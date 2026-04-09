¿Quieres saber todo lo que puede enseñarte un avión?

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El divulgador Sergio Hidalgo hará doble escala hoy en León. Tras pasar por la Academia Básica del Aire, a las 17.00 horas dará una charla abierta a todos los leoneses que quieran interesarse por Lo que un avión puede enseñarte (y un profesor no), una propuesta en la que invita a reinterpretar la forma de aprender y tomar decisiones. En el encuentro, el ingeniero aeroespacial y creador de contenido presentará su libro que parte de la idea central de que detrás de cada avión existen historias reales de errores, riesgos y decisiones críticas que han marcado la evolución de la aeronáutica y que pueden aplicarse a la vida cotidiana.

La presentación del libro Lo que un avión puede enseñarte (y un profesor no) será el Salón de Actos de Obra Social Unicaja, en la calle Santa Nonia. Sergio Hidalgo cuenta con una amplia comunidad digital, con más de 1,7 millones de suscriptores en YouTube y 591 mil seguidores en Instagram. Es creador del podcast Supersónicos Anónimos y ha participado en espacios de divulgación como The Wild Project. Además, destaca por su experiencia única como uno de los pocos civiles en haber volado en un avión C101, lo que refuerza su enfoque práctico y vivencial de la aeronáutica.

La presentación no se plantea como una charla convencional, sino como una invitación a desarrollar una forma de pensamiento basada en la lógica, el análisis de riesgos y la toma de decisiones en entornos complejos. El libro se plantea a través de nueve proyectos aeronáuticos, en los que el autor analiza por qué se diseñaron determinadas soluciones, qué fallos se cometieron y qué aprendizajes siguen vigentes en la actualidad. El evento está abierto al público hasta completar aforo y se presenta como una oportunidad única para descubrir la aviación desde una perspectiva diferente, combinando divulgación, pensamiento crítico y experiencia real.