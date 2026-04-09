La investigación apunta a una caída de cien metros como causa de la muerte del cazador desaparecido

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El cazador de 52 años, natural de Oviedo, que desapareció el pasado lunes en la zona del puerto de San Isidro, entre Asturias y León, y que fue hallado muerto este miércoles, perdió la vida al caer desde una altura de cien metros, según la primera inspección, ha informado la Subdelegación del Gobierno de León.

Según el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), un agente de la Guardería de Medio Natural que formaba parte del dispositivo localizó el cadáver sobre las 13.00 horas en las inmediaciones del bosque de Brañagallones, en el municipio asturiano de Caso.

Los agentes del Greim de Mieres (Asturias) llevaron a cabo el levantamiento del cadáver a las 14.45 horas y todo hace suponer que falleció tras sufrir una caída desde unos cien metros de altura, ha señalado la Subdelegación del Gobierno de León.

El cuerpo fue trasladado en el helicóptero de la Guardia Civil hasta Fuentes de Invierno, desde donde se trasladará hasta el Instituto de Medicina Legal de Oviedo con el fin de realizar la autopsia.

El operativo de búsqueda ha localizado este miércoles el cuerpo sin vida del cazador de 52 años al que se buscaba desde el lunes en la zona del puerto de San Isidro, entre León y Asturias.

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo de un helicóptero, confirmó el fallecimiento del cazador y la Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para eal levantamiento del cadáver.

El hombre, vecino de Oviedo, había salido a cazar el lunes por la mañana en la zona de Aller, en Asturias, según denunció su mujer en la madrugada del martes.

Su vehículo se encontró el martes de madrugada en el aparcamiento de inicio de la ruta Camino de Wamba, situado cerca de la estación de esquí de San Isidro, en la provincia de León.