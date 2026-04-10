Trece becas para que los mejor formados se queden en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Las Becas por el Talento han cubierto a trece estudiantes de máster de la Universidad de León con 23.284 euros. Este programa está destinado a subvencionar los estudios de posgrado a alumnos que se formen en los sectores estratégicos de la ciudad de León como la ciberseguridad, las TIC o los sectores industrial, farmacéutico y biotecnológico. Su objetivo, fomentar que los jóvenes becarios del programa se conozcan para compartir intereses y expectativas profesionales y de facilitarles el contacto con empresas líderes en los ámbitos donde se especializan.

Los trece becados participaron ayer en una jornada en la que aprendieron una «habilidad fundamental como es la comunicación, porque tan imprescindible es saber como saber comunicar bien», destacó la rectora de la Universidad de León, Nuria González, quien acudió a la cita con el alcalde de León, José Antonio Diez. Las becas se promueven entre ambas instituciones con el objetivo de apoyar el talento que se forma y especializa en la Universidad de León y ayudar a que los alumnos encuentren en la ciudad un espacio donde desarrollarse profesionalmente.

La cita de ayer se centró en un encuentro de networking en el que participaron los jóvenes egresados de la Universidad de León, además de directivos de empresas locales, se desarrollo en el en el Complejo de Empresas de Base Tecnológica Pablo Álvarez y Sara García. El alcalde apuntó que las oportunidades en el mundo laboral «no ocurren por casualidad», sino que se construyen con talento y preparación, además de destacar la importancia de saber comunicar, saber escuchar, trabajar en equipo y adaptarse a los cambios.

El programa Becas por el Talento cuenta con un presupuesto de 30.000 euros, de los que este año se consumieron más de 23.000 para respaldar a los trece estudiantes de máster con la expectativa de que, además, puedan desarrollar su vida profesional en la ciudad. González recordó el papel fundamental de las empresas, que están «muy vinculadas con el programa» y consideró que era «un éxito» el desarrollo de estas iniciativas para conseguir retener el talento que se forma en la universidad.