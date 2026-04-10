El divulgador aeroespacial Sergio Hidalgo cuenta los secretos de la aeronáutica desde León

Publicado por Abigail Calvo Creado: Actualizado:

El divulgador e ingeniero aeronáutico Sergio Hidalgo hizo una escala en León para presentar su libro 'Lo que un avión puede enseñarte (y un profesor no)'.

Antes de presentarlo a la sociedad leonesa, el joven acudió a la Academia Básica del Aire para participar en un encuentro con los futuros suboficiales que ahora se forman en La Virgen del Camino. Una cita en la que el divulgador abordó cuestiones como la toma de decisiones ligadas al contexto aeronáutico.