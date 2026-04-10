Asturias avanza con el expediente a Aucalsa por cobrar el peaje de la AP-66 en obras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Dirección General de Consumo sigue adelante con el expediente abierto a la Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, la principal vía de comunicación entre Asturias y León, por cobrar la totalidad del peaje a pesar de que el servicio no se está prestando en condiciones adecuadas desde noviembre de 2024. Según el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales, Ovidio Zapico, aunque Aucalsa ha pedido que se cierre dicho expediente, «la respuesta ha sido no» y se ha hecho llegar a la concesionaria un nuevo requerimiento que vence a finales de mes. «No voy a cerrar el expediente a Aucalsa. Vamos a continuar», ha incidido Zapico tras incidir en que las obras que hay a lo largo de la autopista del Huerna son «una vergüenza». Tras las denuncias presentadas por dos particulares y por la Unión de Consumidores de Asturias, la Dirección General de Consumo ya hizo a finales de marzo un primer requerimiento a Aucalsa en el que pedía información sobre la situación que padecen los usuarios de la autopista desde hace meses. En el requerimiento pedían información a la empresa sobre el tiempo que van a durar las obras del argayo y de mantenimiento de los túneles, porque el Gobierno desconoce sus previsiones, y explicaciones de por qué la empresa no minora el peaje. La Dirección General de Consumo de Asturias calcula entre 28 y 29,6 millones de euros los peajes que han abonado los 1,8 millones de vehículos que han utilizado la autopista AP-66 sin que ésta ofrezca las condiciones de «rapidez, seguridad y fluidez» que se esperan de este tipo de vías de alta capacidad desde hace 17 meses.