El peaje de la AP-66 abre una guerra entre dos gobiernos socialistas

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

El peaje de La Magdalena se reduce a una batalla cuerpo a cuerpo entre el gobierno socialista del Principado de Asturias y el Gobierno socialista de España. Lo que aguante o resista la fórmula de pagar por circular en la asturleonesa depende de la capacidad de embestida del ejecutivo astur y la posición de resistencia del ministerio de Transportes. Por si no era ya manifiesto, los socialistas asturianos se han lanzado sobre su compañero en la fe socialista, el ministro de Valladolid Óscar Puente, diana de las críticas por su «falta de respuesta». El ataque de los socialistas asturianos a los socialistas del Gobierno central ocupa temas amplios de debate e información en la prensa del Perincipado, que desde el pasado viernes resalta ese punto inédito. «Inédito y grave» es para el consejero de Movilidad del Principado la actitud de su camarada Puente por la falta de respuesta del ministro castellano ante las exigencias de supresión del peaje, de acuerdo a algunos dictámenes europeos que niegan la legalidad del cobro por transitar en la AP-66. «Quiero dejarlo muy claro, en otros aspectos hemos logrado avances e interrupciones, pero en el caso de la AP-66 no hemos tenido respuesta , y eso no es aceptable. No puede ser que ante una situación de esta gravedad, tanto por el requerimiento de la Unión Europea como por el planteamiento del Gobierno de Asturias con respaldo social e institucional, no haya una respuesta formal», apreció el consejero Alejandro Calvo, hombre fuerte en el ejecutivo socialista de Barbón en unas declaraciones que recogen los rotativos asturianos durante este fin de semana. La embestida contra el ministro de Valladolid es coral entre la representación sindical, política y hasta empresarial del Principado con el fin de echar abajo de una vez por todas el peaje en la autopista que une León y Asturias. Coinciden las organizaciones empresariales, los sindicatos de clase (con un arraigo notable en el tejido laboral asturiano), partidos políticos como Vox, la izquierda, el PP, el PSOE y Foro; además de las cámaras de Comercio. Aunque el giro de tuerca que sorprende por tratarse del mismo color y bandera de cargo electo y orgánico deriva de la posición exigente del gobierno del Principado. «Que el ministro no conteste, me parece grave, pero no por el color político; es una situación muy poco habitual. No se reconoce la gravedad del problema; el problema es que no se da la importancia jurídica ni social que tiene esta cuestión», añade el consejero de Movilidad en unas declaraciones que recoge La Nueva España. El Principado mantiene la petición de la supresión del peaje en base al dictamen de la Comisión Europea, que toma por ilegal la ampliación en los términos decididos en el año 2000 por en entonces gobierno del Partido Popular; el Gobierno del PSOE descarta suprimir el cobro, después de que mese atrás se emprendiera por parte del ejecutivo asturiano los trámites administrativos encaminados a obtener la nulidad de la prórroga que lleva hasta mitad de este siglo una concesión que debía de estar liquidada hace un par de años. «No hablan de la PA-66 porque no se quiere hablar» analizó el consejero Calvo sobre este enfrentamiento a nivel político que analiza así: «Es algo inédito y muy poco habitual que una administración del mismo color político que este gobierno regional no responsa a los requerimientos». Esta misma semana, también, en Asturias se aireó la carga de la prueba contra la posición que se combate en el peaje: desde el otoño de 2024, justo con el derrumbe de una ladera que obliga a un embudo desde esa fecha, la concesionaria ha recaudado 29 millones de euros. Se cobra el peaje, también, ante la impertinencia de las obras en los túneles, alicatados que desde el pasado verano condicionan la fluidez de la circulación. El Principado abre una nueva fase en la guerra contra el peaje de la AP-66.

Asturias ve «inédito» que una administración del mismo color político desoiga sus reivindicacionesLos socialistas asturianos apuntan directamente al ministro de Valladolid: "La situación no avanza"