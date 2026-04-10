Ecyl, Universidad de León y Proconsi lanzan trece becas remuneradas para Inteligencia Artificial Aplicada

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Egresados de la Universidad de León, menores de 35 años, inscritos en el paro y con perfil tecnológico. Este es el perfil que busca el programa de becas Experience + en el que están implicados tanto el Ecyl como las universidades y las propias empresas. La nueva convocatoria se lanzará este lunes y busca a quince jóvenes para completar su formación con prácticas en la empresa leonesa Proconsi en inteligencia artificial aplicada.

En Proconsi actualmente ya se forman seis jóvenes. El consejero delegado de la empresa, Tomás Castro, explica que a la anterior convocatoria se presentaron 26 solicitudes, de las que fueron seleccionadas diez y de las que permanecen seis "porque los cuatro restantes encontraron trabajo antes de completar el curso".

"La empresa invierte dinero y esfuerzo en la formación de los jóvenes, que suele extenderse durante un año y medio para que coja experiencia; pero después puede que no se queden en la empresa y esa inversión se pierde. Con estas becas, la empresa reduce costes y consigue formación especializada, pero si después el becado decide irse, el coste está repartido con la administración", explica Castro.

La Junta, en colaboración con las cuatro universidades públicas de la comunidad, a través del Ecyl, ha destinado a este programa de becas en los dos últimos años 4,5 millones de euros. El gerente del Servicio Público de Empleo (Ecyl), Jesús Blanco, explica que ya están en marcha siete proyectos y en breve comenzarán otros cuatro, entre ellos el de Proconsi. "El objetivo es llegar a 300 jóvenes para que se puedan quedar y fidelizar el talento", añade Blanco, quien concreta que la colaboración "entre la Universidad de León, la empresa y la administración para que el talento se encaje con el empleo es fundamental y que la alta cualificación, con una formación que se adapta a las necesidades de la empresa".

Los becados podrán contar también con una microcredencial una vez concluyan su formación práctica de 800 horas, que se plantea como una formación dual universitaria, ya que ésta se realiza en el ámbito de la empresa, como si fuera una práctica formativa no laboral, pero remunerada.

"Es una inversión en personas, con las formación, y en las empresas, para mejorar su competitividad, que permite vincular la alta cualificación a las necesidades reales de las empresa", resume Bueno.

Por su parte, Tomás Castro, relata que actualmente el mundo se encuentra en "un momento disruptivo con la entrada de la inteligencia artificial. Se trata de una revolución mayor a la industrial, es tan importante como el descubrimiento del fuego, por eso el sector tecnológico tiene cambiar", alega, en relación a que las empresas tiene un punto de vista más a corto y medio plazo por lo que la formación deben adaptarse a los nuevos tiempos. "Este programa da muchas facilidades para la contratación", sentencia.